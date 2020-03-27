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27.03.2020

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vakalarıyla ilgili son rakamı açıkladı

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:30 ’da toplandı. Toplantı sonrasında saat 19:15'te Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yaptı. Hayatını kaybeden toplam vaka sayısının 92'ye yükseldiğini açıklayan Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun yeni tedbirler aldığını da belirtti. "Bakan Kurulu'nun 83 milyon için aldığı tedbirler var" diyen Koca, raporun Başkan Erdoğan'a sunulduğunu da duyurdu.

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