Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarıyla ilgili son rakamı açıkladı | 26 Mart Perşembe
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını hakkında resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, koronavirüs salgınındaki güncel vaka sayısını bildirdi. Bakan Koca, bugün 7.286 kişiye test yapıldığını ve 1.196 yeni tanı konulduğunu bildirirken, can kaybının 75'e, hasta sayısınınsa 3.629'a ulaştığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.
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Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Test sayımız dün 5.035'ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3.629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.
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