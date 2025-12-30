2026’da neler değişecek? İşte yeni yılda gelecek düzenlemeler

KAZANÇ ÜST SINIRI ARTTI

Ayakta teşhis ve tedavi gerçekleştirilen özel sağlık kuruluşları ile ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarına ait belgeler, veteriner hekim muayenehane ve poliklinikleri ile hayvan hastanelerine verilen ruhsatlar, kıymetli madenler kuruluş ve faaliyet izin belgeleri, kuyum, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri ile ticari hava yolu ve genel havacılık işletme ruhsatlarından belirlenen tutarlarda yıllık harç alınacak.