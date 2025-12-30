Viral Galeri Viral Tıkla 2026’da neler değişecek? İşte yeni yılda gelecek düzenlemeler

2026’da neler değişecek? İşte yeni yılda gelecek düzenlemeler

Yılbaşından itibaren tüketiciyi, esnafı ve reel sektör temsilcilerini ilgilendiren birçok yeni düzenleme yürürlüğe girecek. 2026 yılında araç alım-satımından para transferine, vergilendirmeden tüketici uyuşmazlıklarına kadar geniş bir alanda hem vatandaşı hem de esnafı yakından etkileyecek uygulamalar hayata geçirilecek. Tüketici haklarını güçlendiren bu düzenlemelerle, piyasalarda fırsatçılık ve haksız uygulamalara karşı daha sıkı denetimler uygulanacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.12.2025 07:30
Yılbaşından itibaren tüketiciyi, esnafı ve reel sektör temsilcilerini ilgilendiren birçok düzenleme uygulamaya konulacak.

Araç alım-satımından para transferine, plastik poşetten vergilendirmeye, kredi kartından tüketici uyuşmazlıklarına kadar toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren birçok uygulama hayata geçirilecek.

ARAÇ ALIM-SATIMINDA YENİ DÖNEM
İkinci el motorlu kara taşıtlarının pazarlanması veya satışının, ilk tescilinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden yapılamaması ve ilan kısıtlaması uygulamaları 1 Temmuz 2026'ya kadar devam edecek.

Noterde yapılan sıfır araçların ilk tescili işlemlerinden ve tescil edilmiş araçların (ikinci el) satış ve devrine ilişkin işlemlerden, 1000 liradan az olmamak üzere satış ve devir bedeli üzerinden nispi noter harcı alınacak.

KAZANÇ ÜST SINIRI ARTTI
Ayakta teşhis ve tedavi gerçekleştirilen özel sağlık kuruluşları ile ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarına ait belgeler, veteriner hekim muayenehane ve poliklinikleri ile hayvan hastanelerine verilen ruhsatlar, kıymetli madenler kuruluş ve faaliyet izin belgeleri, kuyum, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri ile ticari hava yolu ve genel havacılık işletme ruhsatlarından belirlenen tutarlarda yıllık harç alınacak.

