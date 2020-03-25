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25.03.2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Türkiye'ye seslenmek istiyorum" dedi çağrı yaptı |Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Koca yaptığı açıklamasında "Türkiye'ye seslenmek istiyorum" dedi ve çağrı yaptı. Bakan Koca "Ülkemiz yakın ya da uzak bir ülke durumuna düşmüş değil. Fakat bu salgında doğrusu her şey mümkün ihtimal dahilinde... Başka ülkelere benzememek için tek tek her birimiz konuyu onların aldığından kat kat fazla ciddiye almalıyız. Çünkü bu tip salgınlarda tarih boyunca kritik eşikler olmuştur. O eşikten geçtikten sonra geri dönüş zordur. Anneler, babalar, çocuklar, gençler, büyükler... Sizi imkansız olanı yapmaya davet etmiyorum. Sizi çok basit tedbirleri uygulamaya davet ediyorum. Sizi tedbirlerde çok sıkı olmaya davet ediyorum. Unutmayın aldığımız tedbir kadar güçlüyüz. Unutmayın hayat eve sığar!" ifadelerini kullandı.

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