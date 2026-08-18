"Vatan sevgisiyle büyüdüm. Ben babamdan dolayı buraya geldim. Babam askeri personel, küçükken onlarla beraber büyüdüm. Bir rüyam ve hayalim vardı. Buraya hayallerimi ve rüyalarımı gerçekleştirmeye geldim. Buradaki her arkadaşım da bunlara ortak olmak için buradalar."

"BİR KADIN HARBİYELİ OLARAK GURUR DUYUYORUM" Harbiyeli Tuğçe Cesaret ise Hava Harp Okuluna gelmenin çocukluk hayali olduğunu belirterek vatanını ve milletini korumak, mücadele etmek amacıyla eğitim aldığını söyledi. Okulda psikolojik, fiziksel ve daha birçok alanda farklı eğitimlerden geçtiklerini belirten Cesaret, şunları kaydetti:

"Bu eğitimler hepimizi güçlendirmekte ve dışarıdaki tehditlere karşı kendimizi hazırlamamıza yardımcı olmaktadır. Bir kadın harbiyeli olarak bu okulda olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Hava Harp Okulunda her yıl tatbiki eğitim kampına gidiyoruz. Hazırlık sınıfında birçok kez fiziksel ve psikolojik olarak eğitim aldık.

Geçtiğimiz yıl Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulunda birçok dağ eğitimi, yürüyüş eğitimi aldık. Bu yıl kampımızda Kayseri'de paraşüt eğitimi aldık. Birçok arkadaşımla birlikte paraşütle atladık ve bu hayatımızda yaşadığımız en güzel tecrübeydi. Aynı zamanda intibak eğitimimizi aldık. Orada birçok zorluğa karşı kendi başımıza göğüs germeyi öğrendik. Biz Hava Harp Okulunda her yıl aldığımız eğitimlere karşı birlik olmayı, güçlü durmayı, beraber başarmayı öğreniyoruz."