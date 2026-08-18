Gökyüzünün çelik kanatlarına 5 yıllık hazırlık: Yalova Hava Harp Okulunda geleceğin pilot adayları için zorlu eğitim maratonu
Milli Savunma Üniversitesi Yalova Hava Harp Okulundaki harbiyeliler, geleceğin pilot adayları olmak için 5 yıllık yoğun bir eğitimden geçiriliyor. Öğrenciler mühendislik ve askeri eğitimin yanı sıra uçuş, simülatör, paraşüt, komando ve KBRN eğitimleri alıyor.
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Yalova Hava Harp Okulunda eğitim gören harbiyeliler, geleceğin pilot adayları olmak için yoğun eğitim programlarıyla yetiştiriliyor.
YERLİ VE MİLLİ SİSTEMLERİN TEKNOLOJİSİNİ ÖĞRENİYORLAR
Verilen mühendislik eğitimleriyle öğrencilerin, yerli ve milli imkanlarla üretilen sistemlerin arkasındaki teknolojiyi bilen ve geliştiren havacı subaylar olarak yetiştirilmesi hedefleniyor.
Harbiyelilere okulda geçirdikleri süre boyunca mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla şu eğitimler veriliyor:
- Farklı uçak tiplerinde uçuş
- Simülatör
- Paraşütle atlama
- Kaçma-kurtulma ve hayatı idame
- Komando
- KBRN
ÜSLERDE YERİNDE BİRLİK EĞİTİMİ
Harbiyeliler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde farklı şehirlerde bulunan birliklere giderek üslerde yerinde birlik eğitimleri de alıyor.