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Gökyüzünün çelik kanatlarına 5 yıllık hazırlık: Yalova Hava Harp Okulunda geleceğin pilot adayları için zorlu eğitim maratonu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Milli Savunma Üniversitesi Yalova Hava Harp Okulundaki harbiyeliler, geleceğin pilot adayları olmak için 5 yıllık yoğun bir eğitimden geçiriliyor. Öğrenciler mühendislik ve askeri eğitimin yanı sıra uçuş, simülatör, paraşüt, komando ve KBRN eğitimleri alıyor.

Gökyüzünün çelik kanatlarına 5 yıllık hazırlık: Yalova Hava Harp Okulunda geleceğin pilot adayları için zorlu eğitim maratonu 1

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Yalova Hava Harp Okulunda eğitim gören harbiyeliler, geleceğin pilot adayları olmak için yoğun eğitim programlarıyla yetiştiriliyor.

YALOVA'DA HAVA HARP OKULUNDA GELECEĞİN PİLOT ADAYLARI YETİŞİYOR
Gökyüzünün çelik kanatlarına 5 yıllık hazırlık: Yalova Hava Harp Okulunda geleceğin pilot adayları için zorlu eğitim maratonu 2
Yalova'daki MSÜ Hava Harp Okulunda öğrenim gören harbiyeliler, İngilizce hazırlıkla birlikte toplam 5 yıllık eğitimin yanı sıra uluslararası tanınırlığı bulunan lisans seviyesinde mühendislik, askeri ve mesleki eğitim ile fiziksel eğitim alıyor.
Gökyüzünün çelik kanatlarına 5 yıllık hazırlık: Yalova Hava Harp Okulunda geleceğin pilot adayları için zorlu eğitim maratonu 3

YERLİ VE MİLLİ SİSTEMLERİN TEKNOLOJİSİNİ ÖĞRENİYORLAR

Verilen mühendislik eğitimleriyle öğrencilerin, yerli ve milli imkanlarla üretilen sistemlerin arkasındaki teknolojiyi bilen ve geliştiren havacı subaylar olarak yetiştirilmesi hedefleniyor.

Gökyüzünün çelik kanatlarına 5 yıllık hazırlık: Yalova Hava Harp Okulunda geleceğin pilot adayları için zorlu eğitim maratonu 4

Harbiyelilere okulda geçirdikleri süre boyunca mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla şu eğitimler veriliyor:

  • Farklı uçak tiplerinde uçuş
  • Simülatör
  • Paraşütle atlama
  • Kaçma-kurtulma ve hayatı idame
  • Komando
  • KBRN
Gökyüzünün çelik kanatlarına 5 yıllık hazırlık: Yalova Hava Harp Okulunda geleceğin pilot adayları için zorlu eğitim maratonu 5

ÜSLERDE YERİNDE BİRLİK EĞİTİMİ

Harbiyeliler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde farklı şehirlerde bulunan birliklere giderek üslerde yerinde birlik eğitimleri de alıyor.

Gökyüzünün çelik kanatlarına 5 yıllık hazırlık: Yalova Hava Harp Okulunda geleceğin pilot adayları için zorlu eğitim maratonu 6
Bu eğitimlerle öğrencilerin akademik, mesleki ve askeri yönlerden yetkin, çok yönlü havacı subaylar olarak yetiştirilmesi hedefleniyor.
Gökyüzünün çelik kanatlarına 5 yıllık hazırlık: Yalova Hava Harp Okulunda geleceğin pilot adayları için zorlu eğitim maratonu 7

EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYANLAR TEĞMEN RÜTBESİYLE MEZUN OLUYOR

Bütün eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Hava Harp Okulundan teğmen rütbesiyle mezun oluyor.

Mezunların, İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan 2. Ana Jet Üssü Komutanlığına katılmaya hak kazandıkları belirtildi.

Okulda bir gün boyunca sürdürülen eğitim faaliyetleri görüntülendi.

Gökyüzünün çelik kanatlarına 5 yıllık hazırlık: Yalova Hava Harp Okulunda geleceğin pilot adayları için zorlu eğitim maratonu 8

"PİLOTAJ EĞİTİMİNE HAZIR BİR ŞEKİLDE MEZUN OLUYORLAR"

Filo Öğrenci Komutanlığı Kol Komutanı Hava Piyade Binbaşı Cem Düzce, lise öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerin, Milli Savunma Üniversitesi için yapılan seçme aşamalarını geçtikten sonra Hava Harp Okulunda öğrenimlerine başladıklarını söyledi.

Gökyüzünün çelik kanatlarına 5 yıllık hazırlık: Yalova Hava Harp Okulunda geleceğin pilot adayları için zorlu eğitim maratonu 9

Hazırlık süreciyle birlikte toplam eğitim süresinin 5 yıl olduğunu belirten Düzce, şöyle konuştu:

"Bu eğitimin sonunda harbiyeliler pilot adayı muvazzaf subay olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı saflarına katılmaktadırlar. Harbiyeliler 5 yıllık öğrenim süresince askeri eğitim, askeri kültür, subaylık anlayışı kazandırma, temel askerlik eğitimi ve 4 mühendislik alanında akademik eğitimler almaktadırlar. Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulunda 5 yıllık eğitimi tamamlayan harbiyeliler, muvazzaf subay olarak pilotaj eğitimine hazır bir şekilde mezun oluyorlar."

Gökyüzünün çelik kanatlarına 5 yıllık hazırlık: Yalova Hava Harp Okulunda geleceğin pilot adayları için zorlu eğitim maratonu 10

"HAYALLERİMİ VE RÜYALARIMI GERÇEKLEŞTİRMEYE GELDİM"

Harbiyeli Bahadır Cansız, vatan sevgisiyle Hava Harp Okulunda eğitim gördüğünü dile getirdi.

Çeşitli eğitimlerden geçtiklerini ve başarılı olmak için çalıştıklarını anlatan Cansız, şunları söyledi:

Gökyüzünün çelik kanatlarına 5 yıllık hazırlık: Yalova Hava Harp Okulunda geleceğin pilot adayları için zorlu eğitim maratonu 11

"Vatan sevgisiyle büyüdüm. Ben babamdan dolayı buraya geldim. Babam askeri personel, küçükken onlarla beraber büyüdüm. Bir rüyam ve hayalim vardı. Buraya hayallerimi ve rüyalarımı gerçekleştirmeye geldim. Buradaki her arkadaşım da bunlara ortak olmak için buradalar."

Gökyüzünün çelik kanatlarına 5 yıllık hazırlık: Yalova Hava Harp Okulunda geleceğin pilot adayları için zorlu eğitim maratonu 12

"BİR KADIN HARBİYELİ OLARAK GURUR DUYUYORUM"

Harbiyeli Tuğçe Cesaret ise Hava Harp Okuluna gelmenin çocukluk hayali olduğunu belirterek vatanını ve milletini korumak, mücadele etmek amacıyla eğitim aldığını söyledi.

Okulda psikolojik, fiziksel ve daha birçok alanda farklı eğitimlerden geçtiklerini belirten Cesaret, şunları kaydetti:

Gökyüzünün çelik kanatlarına 5 yıllık hazırlık: Yalova Hava Harp Okulunda geleceğin pilot adayları için zorlu eğitim maratonu 13

"Bu eğitimler hepimizi güçlendirmekte ve dışarıdaki tehditlere karşı kendimizi hazırlamamıza yardımcı olmaktadır. Bir kadın harbiyeli olarak bu okulda olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Hava Harp Okulunda her yıl tatbiki eğitim kampına gidiyoruz. Hazırlık sınıfında birçok kez fiziksel ve psikolojik olarak eğitim aldık.

Gökyüzünün çelik kanatlarına 5 yıllık hazırlık: Yalova Hava Harp Okulunda geleceğin pilot adayları için zorlu eğitim maratonu 14

Geçtiğimiz yıl Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulunda birçok dağ eğitimi, yürüyüş eğitimi aldık. Bu yıl kampımızda Kayseri'de paraşüt eğitimi aldık. Birçok arkadaşımla birlikte paraşütle atladık ve bu hayatımızda yaşadığımız en güzel tecrübeydi. Aynı zamanda intibak eğitimimizi aldık. Orada birçok zorluğa karşı kendi başımıza göğüs germeyi öğrendik. Biz Hava Harp Okulunda her yıl aldığımız eğitimlere karşı birlik olmayı, güçlü durmayı, beraber başarmayı öğreniyoruz."

Gökyüzünün çelik kanatlarına 5 yıllık hazırlık: Yalova Hava Harp Okulunda geleceğin pilot adayları için zorlu eğitim maratonu 15

HAVA HARP OKULUNDAKİ EĞİTİM SÜRECİ

Başlık Bilgi
Toplam eğitim süresi İngilizce hazırlıkla birlikte 5 yıl
Akademik eğitim Lisans seviyesinde 4 mühendislik alanı
Mesleki eğitim Farklı uçak tiplerinde uçuş ve simülatör
Tatbiki eğitim Paraşütle atlama, komando ve KBRN
Diğer eğitimler Kaçma-kurtulma, hayatı idame ve intibak
Birlik eğitimi Farklı şehirlerdeki Hava Kuvvetleri üsleri
Mezuniyet rütbesi Teğmen
Mezuniyet sonrası 2. Ana Jet Üssü Komutanlığına katılma hakkı
Hedef Pilotaj eğitimine hazır muvazzaf havacı subay
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