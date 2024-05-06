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Benzine ve motorine indirim geliyor (6 Mayıs 2024)! İşte indirim sonrası Motorin (Dizel), Benzin ve LPG fiyatları.

Giriş Tarihi: 06.05.2024 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
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Benzine ve motorine indirim geliyor 6 Mayıs 2024! İşte indirim sonrası Motorin Dizel, Benzin ve LPG fiyatları.

Araç sahiplerin biz müjde daha geldi. Brent petrolde yaşanan düşüş ile birlikte benzin ve motorin fiyatlarına indirim geliyor. Bilindiği üzere 3 Mayıs 2024 gece yarısından itibaren Otogaz (LPG) fiyatına 1,64 TL indirim gelmişti. İşte güncel indirimli akaryakıt fiyatları

Benzine ve motorin indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte Motorin 40 TL bandına kadar gerileyecek. Bilindiği üzere Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme pompaya anında yansıyor. Geçtiğimiz ay Brent petrol 92 dolar seviyelerine kadar yükselmişti bugün itiberi ile 83 dolar seviyelerinden işlem görüyor. İşte benzine ve motorine gelecek indirim miktarı ve güncel Motorin (Dizel), Benzin ve LPG fiyatları….

BENZİNE VE MOTORİNE BEKLENEN İNDİRİM GELİYOR!

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1.80 TL, motorine ise 1.20 TL indirim yapılması bekleniyor.

Yapılacak indirim ile birlikte benzinin litre fiyatı 43,98 TL'den 42,18 TL'ye, motorinin litre fiyatı 41,39 TL'den 40,19 TL'ye gerileyecek.

6 MAYIS 2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul akaryakıt fiyatları;

Benzin: 43,98 TL

Motorin: 41,39 TL

LPG: 21,37 TL

Ankara akaryakıt fiyatları;

Benzin: 44,87 TL

Motorin: 42,39 TL

LPG: 21,39 TL

İzmir akaryakıt fiyatları;

Benzin: 45,01 TL

Motorin: 42,56 TL

LPG: 21,09 TL

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