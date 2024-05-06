Benzine ve motorine indirim geliyor (6 Mayıs 2024)! İşte indirim sonrası Motorin (Dizel), Benzin ve LPG fiyatları.

Benzine ve motorin indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte Motorin 40 TL bandına kadar gerileyecek. Bilindiği üzere Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme pompaya anında yansıyor. Geçtiğimiz ay Brent petrol 92 dolar seviyelerine kadar yükselmişti bugün itiberi ile 83 dolar seviyelerinden işlem görüyor. İşte benzine ve motorine gelecek indirim miktarı ve güncel Motorin (Dizel), Benzin ve LPG fiyatları….