Bugün ulaşım ücretsiz mi? 19 Mayıs'ta Metro, Metrobüs, İETT (otobüs), Marmaray bedava mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı İstanbul, Ankara ve İzmir'de büyük merak konusu. Pazar gününü en iyi şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, metro, metrobüs, Marmaray ve otobüslerin ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Bayram etkinliklerine katılmayı planlayanlar, ulaşımda kolaylık sağlayacak bu bilgiyi yakından takip ediyor. Peki bugün ulaşım ücretsiz mi? 19 Mayıs'ta otobüsler bedava mı?