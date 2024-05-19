19 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Bugün ulaşım ücretsiz mi? 19 Mayıs'ta Metro, Metrobüs, İETT (otobüs), Marmaray bedava mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2024
ABONE OL
Bugün ulaşım ücretsiz mi? 19 Mayıs’ta Metro, Metrobüs, İETT otobüs, Marmaray bedava mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken, birçok kişi İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde ulaşımın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Özellikle İETT, İZBAN gibi toplu taşıma işletmeleri, bu özel günde ücretsiz hizmet verecek mi sorularıyla gündemde. Bayram coşkusunu doyasıya yaşamak isteyenler, ücretsiz konserler ve diğer etkinliklere katılmak için toplu taşımayı tercih edecek gibi görünüyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı İstanbul, Ankara ve İzmir'de büyük merak konusu. Pazar gününü en iyi şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, metro, metrobüs, Marmaray ve otobüslerin ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Bayram etkinliklerine katılmayı planlayanlar, ulaşımda kolaylık sağlayacak bu bilgiyi yakından takip ediyor. Peki bugün ulaşım ücretsiz mi? 19 Mayıs'ta otobüsler bedava mı?

19 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz.

Otobüs ve Metrobüs Seferleri Pazar günü tarifesi ile çalışacaktır.

*Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir."

RESMİ TATİL TAKVİMİ

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör