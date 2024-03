Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Cari açıkta daralma var

KRİPTO DÜZENLEMESİ

Gri listeden çıkışımız eli kulağında, son dönemeçteyiz. Sizden bir eylem planı istiyorlar. Sonra onu yapıp yapmadığınıza dair raporlama var. Bizim eylem planını ortaya koyduk. Kripto için yasal düzenlemeyi çalıştık, grubumuza verdik. En geç Mayıs ayında o düzenleme hayata geçirilir. Çünkü tartışmalı bir konu yok.

TÜRKİYE HAZİRAN AYINDA GRİ LİSTEDEN ÇIKACAK

Gri listeden çıkış için uygulamada etkinlik de önemli. Düzenlemeler tamam, uygulamada etkinlik için bir takım adımları atmamız gerekiyor dedik. Adalet Bakanlığı ve İçişleri'nden çok güçlü bir destek aldık. Şubat'taki toplantıda Türkiye teknik olarak gerekli koşulları sağlamıştır dediler. Türkiye'ye yerinde denetim için gelecek. Muhtemelen Mayıs ayında gelecekler. Diğer toplantı ise Haziran'da olacak. Yerinde denetimde de Türkiye yaptım dediklerini ortaya koyacak ve tatmin edici sonuç ortaya konacak. Bunlar teknik süreçler. Haziran ayında Türkiye gri listeden çıkacak.

"TÜRKİYE 20 YIL ÖNCESİNDEN ÇOK FARKLI DURUMDA"

Türkiye 20 yıl öncesine kadar çok farklı durumda. Türkiye şu an üretiyor, istihdam sağlıyor. Türkiye şu an dünyada en iyi işleyen en sağlık sistemine sahip. Beşeri sermayemiz çok daha iyi. Altyapımız çok çok daha iyi. Son 20 yılda hükümetimiz altyapıya yatırım yaptı. Karayolları haritasına baksak o kadar farklı ki. Şu an Türkiye'yi hızlı demir yolu ağları ile örüyoruz. Biz demir yolu taşımacılığını artırabilirsek karbon ayak izini azaltacağız. Hangi göstergeye bakarsanız bakın. Türkiye dünya ihracatında yüzde 1.1 seviyesine ulaştı. Turizmde geçen sene dünya dördüncüsü oldu. Şu an Türkiye'nin hayat pahalılığı var. Sabırla kararlılıkla programımızı ortaya koyduğumuzda enflasyon inecek. İç talep geçen sene düşmüştü. Şimdi ılımlı hale geliyor. Çok iyi bir döngüye gireceğiz. Enflasyon düşecek, bütçe iyileşmeye devam edecek, yapısal reformları hızlandıracağız. Daha güçlü fon akışı olacak. Türkiye şu an en zorlu süreci geride bırakmak üzere. Türkiye'nin önünde 4 yıl seçimsiz bir dönem var. Yani çok güçlü siyasi bir istikrar var Cumhurbaşkanımız liderliğinde. İyi bir yol haritamız var. Ve sonuç almaya başladık. Belli çevreler havayı bulandırmaya çalışıyorlar. Böyle bir şey yok. Biz kurala dayalı gideceğiz. Uluslararası normların dışına çıkmayacağız. Şok terapi yapmayacağız dedik. Biz kademli yumuşak iniş uyguluyoruz. Bu bir tercih. Hem üretmeye devam edeceğiz, hem de istihdam sağlamaya devam edeceğiz. Bütçe açığını cari açığı azalttık, daha da azaltacağız. Türkiye'nin şu an politikaları uluslararası normlara uygun. Kafamda zerre kadar tereddüt yok. Bizim felsefemiz insan odaklıdır. Bu bir yerel seçim. Bu iddiaların aksine programa güvenin pekişeceğine inanıyorum. Vergi ve diğer konularda dedikoduların masa başı iddiaların olacağını öngördük.