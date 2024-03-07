Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Cari açıkta daralma var







Şimşek'in açıklamaları şöyle:

"G20'DE SONUÇ BİLDİRGESİ ÇIKMADI"

Brezilya'ya G20 toplantıları için gittik. Maliye bakanlarını toplantıları yaptık. Orada küresel ekonomik görünüm tartışıldı. Özellikle küresel eşitsizlikler tartışıldı. Bu bağlamda yine vergi konusu gündemdeydi. Yeşil dönüşüm finansmanı yine gündemdeki bir diğer gündem maddesiydi. Genel olarak bu konular kapsamlı olarak tartışıldı. Jeopolitik konularda bir fikir birliği oluşmadığı için, sonuç bildirgesi çıkmadı. Batılılar Rusya'yı kınamak istediler. Bazı ülkeler ise -biz dahil-, biri kınanacaksa İsrail'in de kınanması gerektiğini dile getirdik.

Küresel eşitsizlik önemli bir konu. En yoksul yüzde 50 küresel servetin sadece 2'sine sahip. Çok büyük bir kopukluk var. Bu sene dünyada milli hasılanın yüzde 60'ını temsil eden ülkelerde seçimler olacak. Bu niye önemli? Küresel büyümenin zayıf seyrettiği, eşitsizliklerin arttığı bir ortamda seçime gidiliyor. Bu gibi ortamlardaki seçimlerdeki risk aşırı uçların güçlenme ihtimalini güçlendiriyor.

Geçen sene 8.8 milyar dolar uluslararası kuruluşlardan deprem finansmanı, ihracatın finansmanı için kaynak bulduk. Türkiye'nin kaynağa erişiminde bir sorun yok. 2024'ün ilk 3 ayında seçimin getirdiği bir belirsizlik var. Yılın başında da enflasyon biraz beklentilerin üzerinde çıktı, çeşitli ücretlerin belirlendiği bir süreç olduğu için. Seçim sonrası 4 yıl güçlü bir istikrarın olduğu bir ortam olacak. Geçen sene 8.8 milyar olan kaynağı, bu sene 12, 13 milyar dolarlık bir rakama ulaştırmayı bekliyoruz.