08 Mart 2024, Cuma
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten net mesaj: "Hedef düşük kalıcı tek haneli enflasyon"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomideki yol haritasını katıldığı canlı yayın programında açıkladı. Bakan Şimşek yaptığı açıklamada, "Geçen sene cari açık 60 milyar dolar civarındaydı. 30-35 milyar dolar civarına inmesini bekliyoruz." dedi. Hedeflerinin düşük kalıcı tek haneli enflasyon olduğunun altını çizen Şimşek, "2024'ten sonra ekonomi programı güçlü sonuç verecek. Türkiye'nin bir hikayesi var. Bu programın esası milletimizi hayat pahallılığından kurtarmaktır. Biz buna teknik olarak fiyat istikrarı diyoruz. Türkiye bundan 10 yıl önce neredeyse oradaydı. Kalıcı olarak düşük tek hanelerdeydi. Türkiye birçok bölgesel, küresel şok yaşadı. Geçen sene bir program ortaya koyduk bunun da amacı enflasyonda kalıcı tek haneye inmek. " ifadelerini kullandı.