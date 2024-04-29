Tapuda yeni dönem! Değer artışı kazancı nasıl hesaplanıyor? İşte 10 soru ve cevapta merak edilenler

- TAPU HARCI HANGİ BEDEL ÜZERİNDEN VE HANGİ ORANDA ÖDENİR?

- Avukat Burak Evci: Bu konu oldukça önemli. Burada çünkü alıcı ve satıcı binde 20 oranında harç ödemesi yapar. İşte bunun önüne geçmek ve daha az harç ödemek için kişiler tapuda bedelleri düşük gösteriyorlar. Burada bedel düşük gösterildiği taktirde kişiler daha sonra hisseli tapular ile ilgili davalarda sorun yaşıyor. Diğer hissedarların daha düşük bedellerden tapuyu satınalma hakkı vardır. Bu hususa mutlaka dikkat edilmeli. Tapu harcı kesinlikle alınan bedelden gösterilmeli. Yine burada satıcı kişinin alacaklıları varsa bu kişi borçluysa ve bedel düşük gösterilmişse tasarrufun iptali davalarında yine sıkıntı yaşayabilirler. Tapu harcı alınan bedel üzerinden gösterilmelidir.