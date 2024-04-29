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Borsada tarihi rekor! BIST 100 endeksi 10 bin puanı gördü

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
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Borsada tarihi rekor! BIST 100 endeksi 10 bin puanı gördü

Türkiye ekonomisine olan güven Borsa İstanbul'a pozitif yansıyor. İstikrarlı yükseliş seyrini sürdüren Borsa İstanbul 10 bin puanı aşarak tarihi yüksek seviyesini görmüş oldu. Borsa İstanbul 100 endeksi haftaya 9992 puan ile rekorla başladı. Saat 12:15 itibarıyla endeks 10 bin puanı gördü. İşte detaylar...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10.008,02 puanla rekor seviyeyi gördü.

BIST 100 endeksindeki yükseliş, ulaştırma hisseleri öncülüğünde yüzde 0,8'in üzerine çıktı.

REKOR SEVİYEYE GELDİ

Rekor seviye olan 10.008,02 puanı gören BIST 100 endeksi, daha sonra 9.995-10.000 puan bandında dengelendi. Analistler, ekonomi yönetiminin attığı adımların piyasalar tarafından olumlu karşılandığını belirtti.

BAKAN ŞİMŞEK: 16,8 MİLYAR DOLAR NET PORTFÖY GİRİŞİ OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, Türkiye ekonomisine yönelik artan güven ve öngörülebilirliğin, dış finansman sağlamayı da olumlu etkilediğini belirterek, "2023 yılının ilk 5 ayında 2,9 milyar dolar net portföy çıkışı olurken Haziran 2023-Şubat 2024 döneminde 16,8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşti." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan, dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da ABD'li enerji şirketi Exxon Mobil ile yaklaşık 1,1 milyar dolar tutarında 2,5 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için görüşüldüğünü açıklamıştı.

ANALİSTLERDEN İLK YORUM

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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