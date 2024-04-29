Borsada tarihi rekor! BIST 100 endeksi 10 bin puanı gördü
Türkiye ekonomisine olan güven Borsa İstanbul'a pozitif yansıyor. İstikrarlı yükseliş seyrini sürdüren Borsa İstanbul 10 bin puanı aşarak tarihi yüksek seviyesini görmüş oldu. Borsa İstanbul 100 endeksi haftaya 9992 puan ile rekorla başladı. Saat 12:15 itibarıyla endeks 10 bin puanı gördü. İşte detaylar...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10.008,02 puanla rekor seviyeyi gördü.
BIST 100 endeksindeki yükseliş, ulaştırma hisseleri öncülüğünde yüzde 0,8'in üzerine çıktı.
REKOR SEVİYEYE GELDİ
Rekor seviye olan 10.008,02 puanı gören BIST 100 endeksi, daha sonra 9.995-10.000 puan bandında dengelendi. Analistler, ekonomi yönetiminin attığı adımların piyasalar tarafından olumlu karşılandığını belirtti.
BAKAN ŞİMŞEK: 16,8 MİLYAR DOLAR NET PORTFÖY GİRİŞİ OLDU
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, Türkiye ekonomisine yönelik artan güven ve öngörülebilirliğin, dış finansman sağlamayı da olumlu etkilediğini belirterek, "2023 yılının ilk 5 ayında 2,9 milyar dolar net portföy çıkışı olurken Haziran 2023-Şubat 2024 döneminde 16,8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşti." ifadesini kullanmıştı.
Öte yandan, dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da ABD'li enerji şirketi Exxon Mobil ile yaklaşık 1,1 milyar dolar tutarında 2,5 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için görüşüldüğünü açıklamıştı.
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