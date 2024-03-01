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Büyüyen Türkiye yabancı yatırımcının da dikkatini çekiyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.03.2024
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Büyüyen Türkiye yabancı yatırımcının da dikkatini çekiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2023 yılı büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, “Ciddi bir büyüme kaydedildi bu önemli ama şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Yüzde 4,5 büyüyen bir Türkiye, yabancı yatırımcının da dikkatini çekiyor. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerinin dış yatırımcının tercihini olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum” dedi.

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