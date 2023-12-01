01 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Sektörün yeni oyuncusu STORISH hayata geçti!

Sektörün yeni oyuncusu STORISH hayata geçti!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.12.2023 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023
ABONE OL
Sektörün yeni oyuncusu STORISH hayata geçti!

8 Farklı sektörde hizmet veren, her biri hizmet verdiği sektörün önemli oyuncusu olan 30 şirketi bünyesinde bulunduran Erciyes Anadolu Holding’in yeni markası Storish, mobilya, dekorasyon ve aksesuar başta olmak üzere evinizdeki birçok ihtiyacı karşılamak için hazırlıklarını tamamlayarak storish.com’da hayata geçti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA