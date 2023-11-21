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Papara’dan 2023 değerlendirmesi: 30 yeni ürün, 18 milyon kullanıcı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.11.2023
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Papara’dan 2023 değerlendirmesi: 30 yeni ürün, 18 milyon kullanıcı

2023'ün sonuna yaklaşırken, faaliyet gösterdiği sektörün lideri olan şirketlerden 2023 değerlendirmeleri gelmeye başladı. 2023 rakamlarını paylaşan Türkiye’nin lider finansal teknoloji şirketi Papara, yılı 30 yeni ürün ve 18 milyon kullanıcıyla tamamladı.

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