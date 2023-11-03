Öğrenciye 12 taksitle telefon!





LİNK GELİR İLE EV HANIMI DA ÖĞRENCİ DE KAZANACAK

Bir de link gelir paylaşımı uygulamanız var. Bundan bahseder misiniz?

Ev hanımı ve öğrencilere burada gelir sağlıyoruz. Aylık bu uygulamayla 20 bin TL kazanma imkanları vardı, bunu 50 bin TL'ye çıkardık. Uygulama şöyle oluyor: Hepsiburada App'ine gidince beğendiğiniz ürünler için kalbe tıklıyorsunuz. Onlardan liste oluşturuyorsunuz. App'in altında listelerim kutucuğu var. Oraya bastığınızda beğendiğiniz ürünler çıkıyor. Bunları mesela aile veya arkadaş gruplarınızda paylaşıyorsunuz. Buradan yapılacak satışlardan komisyon geliri elde ediyorsunuz. Link gelir heyecan verici bir program. Bu yıl 100 bin kişiye ulaşacağız. 4 milyon kişiye dolaylı istihdam sağladık. 190 kadın derneğiyle çalışıyoruz. 45 bin kadın girişimcimiz var. 2030'da bu rakamı 120 bine ulaştırmayı hedefliyoruz.