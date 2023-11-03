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Öğrenciye 12 taksitle telefon!

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Giriş: 03.11.2023 16:00
Tüketicilerin beklediği ‘Efsane Kasım’ indirimleri başladı. Giyimden elektroniğe, kozmetikten temizliğe kadar onbinlerce ürün indirimli şekilde satılıyor. Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, yapacakları indirimlerle vatandaşlara bu yıl 4 milyar TL tasarruf sağlamayı amaçladıklarını belirtirken, öğrencilere vergisiz cep telefonu ve tablet için limit hazırladıklarını söyledi.
Öğrenciye 12 taksitle telefon!
Öğrenciye 12 taksitle telefon!
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