03 Kasım 2023, Cuma
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Öğrenciye 12 taksitle telefon!
Tüketicilerin beklediği ‘Efsane Kasım’ indirimleri başladı. Giyimden elektroniğe, kozmetikten temizliğe kadar onbinlerce ürün indirimli şekilde satılıyor. Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, yapacakları indirimlerle vatandaşlara bu yıl 4 milyar TL tasarruf sağlamayı amaçladıklarını belirtirken, öğrencilere vergisiz cep telefonu ve tablet için limit hazırladıklarını söyledi.