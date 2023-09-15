AÖF kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme ayın kaçında başlayacak?
"AÖF kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS sınavını kazanan adaylar için açıköğretim kayıtları sona ererken, DGS kayıt işlemleri için beklenen açıklama geldi. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada 2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile yerleştirilen adayların, aoskayit.anadolu.edu.tr üzerinden başvurularını yapabilecekleri bildirildi. Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna üniversitenin internet adresinden erişim sağlanacak. İşte kayıt tarihi hakkında gelişmeler...
"AÖF kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme ayın kaçında başlayacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenim görecek olan adaylar, AÖF kayıt yenileme işleminin tarihlerini takip ediyor. AÖF resmi internet sitesinden yapılan duyurulara göre kayıt takvimi belli oldu. İşte konu hakkında son gelişmeler...
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlem tarihleri belli oldu.
AÖF kayıt yenileme işlemleri; 02 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp, 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 22.00'de sona erecek.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYIT TARİHLERİ
- İkinci Üniversite | 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
- ÖSYS Yeni Kayıt | 28 Ağustos Pazartesi - 01 Eylül 2023 Cuma
- Sağlık Lisans Tamamlama | YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
- Yatay Geçiş | 11 Eylül 2023 Pazartesi - 15 Eylül 2023 Cuma
- Yatay Geçiş Ders Ekleme | 09 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
- Kayıt Yenileme (Ekle-Sil) | 02 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
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