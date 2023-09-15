"AÖF kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme ayın kaçında başlayacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenim görecek olan adaylar, AÖF kayıt yenileme işleminin tarihlerini takip ediyor. AÖF resmi internet sitesinden yapılan duyurulara göre kayıt takvimi belli oldu. İşte konu hakkında son gelişmeler...