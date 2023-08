DASK baştan sona değişiyor! Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kapsam genişliyor teminat artıyor... Tarih verildi

DASK ENFLASYONA ENDEKLİ OLACAK

Örneğin diyelim ki, 2024'ün Ocak ayında, 100 metrekare konutunuza DASK kapsamında zorunlu afet sigortası yaptırdınız ve bin 400 lira prim ödediniz, karşılığında da 600 bin lira teminat aldınız. DASK enflasyona endeksli olacağı için, diyelim ki, enflasyon oranı da aylık yüzde 5 olsun, 2024'ün Şubat ayında evinizin sigorta teminat bedeli 630 bin liraya, Mart ayında 661 bin 500 liraya çıkacak. Böyle, her ay enflasyon oranı kadar konutunuz teminat tutarı da artmış olacak. Tabi, DASK, enflasyona endeksli olacağı için sigortanın primi de ona göre belirlenecek; ama tüketici bu primi ZAS'ı yaptırırken, başta bir kere ödeyecek. Yanlış anlaşılmasın, konutun değeri enflasyon oranına göre her ay arttıkça, her ay prim de artmayacak.