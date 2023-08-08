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DASK’ta yeni dönem başladı! Deprem sigortasının şartları değişti

A Haber
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Giriş: 08.08.2023 11:30
Türkiye'de son yıllarda yaşanan deprem felaketlerinin ardından deprem sigortası şartlarında bazı değişiklikler yapıldı. Yeni düzenleme 1 Ağustos'tan itibaren uygulamaya girdi. İşte ayrıntılar...
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