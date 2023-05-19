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Borsa İstanbul’da "Girişim Sermayesi Pazarı" oluşturuldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.05.2023 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023
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Borsa İstanbul’da Girişim Sermayesi Pazarı oluşturuldu

Borsa İstanbul’da büyüme potansiyeli olan şirketlerin finansman ihtiyacının karşılanması için ‘Girişim Sermayesi Pazarı’ oluşturuldu. Şirket, bu pazarda işlem görmeye başladığında halka açık hale gelecek, Sermaye Piyasası ve Borsa mevzuatına tâbi olacak.

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