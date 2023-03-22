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Kıyma ve kuşbaşı ette kampanya! Et ve Süt Kurumu ve Tarım Kredi arasındaki anlaşma sonrası Ramazan ayı için için satışlar başladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.03.2023 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023
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Kıyma ve kuşbaşı ette kampanya! Et ve Süt Kurumu ve Tarım Kredi arasındaki anlaşma sonrası Ramazan ayı için için satışlar başladı

Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri ile imzalanan anlaşma sonrası kıyma ve kuşbaşı et satışı başladı. Tüm müşterilerin kampanyadan yararlanabilmesi için ilk etapta ambalajlı kıyma ve kuşbaşıdan 1'er adet veriliyor. İşte Ramazan boyunca kıyma ve kuşbaşı et fiyatı...

Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri ile imzalanan protokol kapsamında ambalajlı kıyma ve kuşbaşı etler, raflarda yerini aldı.

BİRER KİLOLUK KIYMA VE KUŞBAŞI

Et ve Süt Kurumu ramazan öncesinde et fiyatlarındaki spekülasyonun önünde geçmek için Tarım Kredi Kooperatif Marketleri ile bir protokol imzaladı. Bu kapsamda Et ve Süt Kurumu tarafından ambalajlanmış 1'er kiloluk kıyma ve kuşbaşı paketleri raflarda yerini aldı.

KIYMANIN KİLOSU 140 TL

Kıyma kilogramı 140, kuşbaşı ise 150 liradan satışa sunuldu. Tüm müşterilerin kampanyadan yararlanabilmesi için ilk etapta ambalajlı kıyma ve kuşbaşıdan 1'er adet veriliyor.

MÜŞTERİLER KAMPANYADAN MEMNUN

Müşterilerden Zafer Duran, kampanyanın güzel olduğunu belirterek, "Daha ucuz olmasını isterdik ama eldeki imkanlar bunlar. Buna göre iyi. Dışarda fiyatlar 200-300 lira. İnşallah devamı olur. Her geldiğimizde bulabilsek. Diğer marketlerde de olursa, Ramazan herkes için rahat geçer." diye konuştu.

Emine Yücel ise kampanyayı güzel ve uygun bulduğunu belirterek, "İnşallah ramazan boyu kampanya devam eder. Memnunuz." dedi.

Hüseyin Elibol ise kampanyayı çok güzel bulduklarını belirterek, "Kasaplarda 280 lirayken burada gayet normal. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

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