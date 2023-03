Kıyma ve kuşbaşı ette kampanya! Et ve Süt Kurumu ve Tarım Kredi arasındaki anlaşma sonrası Ramazan ayı için için satışlar başladı

BİRER KİLOLUK KIYMA VE KUŞBAŞI

Et ve Süt Kurumu ramazan öncesinde et fiyatlarındaki spekülasyonun önünde geçmek için Tarım Kredi Kooperatif Marketleri ile bir protokol imzaladı. Bu kapsamda Et ve Süt Kurumu tarafından ambalajlanmış 1'er kiloluk kıyma ve kuşbaşı paketleri raflarda yerini aldı.