MHP lideri Bahçeli’den Anayasa Mahkemesi’ne net çıkış: HDP ve devamı sözde parti kapatılmalıdır

GAZZE DÜŞERSE MİLLİ GÜVENLİK TEHDİTLERİ ARTACAKTIR

Gazze meselesi Türkiye'nin de meselesidir. Gazze düşerse, milli güvenlik tehditler katlanacaktır. Siyonizmin kuklası bölücü terör örgütüdür. Sömürgecilerin kara kutusu bölücü mihraklardır. Anadolu coğrafyası vadedilmiş toprak değil, Türk Milleti'nin varlık hükmüdür. Bedeli şehit kanları ile ödenmiştir. Bu kapsamda çıkaracağımız sonuç şudur. Şayet en küçük ihmal gösterilirse bunun sonuçlarının ağır olacağını tarihsel tecrübeler belgelemektedir.

FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMASI TÜRKİYE'Yİ RAHATLATACAKTIR

Misakı Milli mülkü millettir millet ise Türk'tür. Misakı Milli'nin mühürlenmiş sayfaları açıktır. Milli kültürümüzün yaşatıldığı her yer bizim için vatandır. Gazze'ye baktığımızda 400 yıllık anılarımızı görüyoruz; oyunlarla elimizden çekip alınan masum bir şehrin hüznüne şahit oluyoruz. Bebeklerin ölümüne sessiz kalan bir dünya tükenmiş ve sönmüş bir dünyadır. Eğer öngörü ile hareket edemezsek, yarının temellerini bugünden atamazsak Gazze'dekinin aynısına vatanımızda maruz kalmamız muhtemeldir. Bir Filistin devletinin kurulması Orta Doğu'yu ve Türkiye'yi rahatlatacaktır.