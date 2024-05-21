21 Mayıs 2024, Salı
Sinan Akçıl İsrail'e meydan okudu! Netanyahu'ya seslendi: "Çocukları öldürmeyi durdur..."
İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım aylardır sürüyor. Fransa'nın Rouen şehrinde düzenlenen açıkhava festivalinde sahne alan şarkıcı Sinan Akçıl ise verdiği Filistin'e destek mesajıyla gündeme geldi. İsrail'in Filistin'deki eylemlerini kınayan ve katil Netanyahu'ya seslenen Akçıl, "Acilen bu vahşete son verin! Çocukları öldürmeyi durdurun" diyerek bağırdı. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 21.05.2024 08:58
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7