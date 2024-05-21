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Sinan Akçıl İsrail'e meydan okudu! Netanyahu'ya seslendi: "Çocukları öldürmeyi durdur..."

İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım aylardır sürüyor. Fransa'nın Rouen şehrinde düzenlenen açıkhava festivalinde sahne alan şarkıcı Sinan Akçıl ise verdiği Filistin'e destek mesajıyla gündeme geldi. İsrail'in Filistin'deki eylemlerini kınayan ve katil Netanyahu'ya seslenen Akçıl, "Acilen bu vahşete son verin! Çocukları öldürmeyi durdurun" diyerek bağırdı. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024 08:58
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Sinan Akçıl İsrail’e meydan okudu! Netanyahu’ya seslendi: Çocukları öldürmeyi durdur...

Sinan Akçıl, Fransa konserinde İsrail'e sert çıktı.

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Sinan Akçıl İsrail’e meydan okudu! Netanyahu’ya seslendi: Çocukları öldürmeyi durdur...

Ünlü sanatçı, seyirciye Fransızca olarak şöyle seslendi: "Buradan bir şeyler söylemek istiyorum. Ama bunları Fransızca söyleyeceğim ki, belki daha iyi anlarlar.

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Sinan Akçıl İsrail’e meydan okudu! Netanyahu’ya seslendi: Çocukları öldürmeyi durdur...

NETANYAHU'YA BÖYLE SESLENDİ!

Beni dinle İsrail! Beni dinle Binyamin Netanyahu! Acilen bu vahşete son verin! Acilen Filistinli çocukları ve bebekleri öldürmeyi durdurun. Bütün Türkiye, Filistin ile beraber. Yaşasın özgür Filistin!"

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Sinan Akçıl İsrail’e meydan okudu! Netanyahu’ya seslendi: Çocukları öldürmeyi durdur...

Acilen Filistinli çocukları ve bebekleri öldürmeyi durdurun. Bütün Türkiye, Filistin ile beraber. Yaşasın özgür Filistin!"

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Sinan Akçıl İsrail’e meydan okudu! Netanyahu’ya seslendi: Çocukları öldürmeyi durdur...

'İSYANIMI DİLE GETİRDİM'
Akçıl, o anları GÜNAYDIN'a anlattı: "Fransız polisleri de beni izlerken içimden gelen bir konuşma yaptım.