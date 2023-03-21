Ramazan'da et fiyatları sabitlendi! ESK'da kıyma 119 kuşbaşı 129 TL

Son dönemde, fiyatı fahiş oranda artırılan etle ilgili de önemli adım var. Kasap reyonlarında sabit fiyat uygulaması olacak Tamazan boyunca. Tarım Kredi Marketlerinde ise kıyma ve kuşbaşı indirimle satılacak.

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