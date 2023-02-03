Avrasya Tüneli’nden inanılmaz rekor! 100 milyon araç geçti

"Onlar, kuru gürültüyle milletimizin kafasını karıştırmaya çalışsalar da bu gerçekleri karartamayacaklar. Muhalefet partileri nedense bu YİD projelerini bir türlü anlayamadılar. Bu projeleri sadece inşaat maliyetinden yola çıkarak hesaplamak gibi bir hata içerisindeler. Yatırımın toplam maliyetini yalnızca inşaat maliyeti ile değerlendirmek doğru bir yaklaşım değil. Yapımı, işletilmesi, işletme süresi boyunca her türlü bakımı, onarımı, finansmanı ile birlikte maliyet hesaplanmakta. Ayrıca, bu projelerin işletme süresi bitiminde her türlü bakımı yapılmış̧ olarak kamuya devri yapılacaktır."

Karaismailoğlu, kamu-özel iş birliği (KÖİ) modeliyle yapılan yatırımlarda 2024'te elde edilecek gelir ile giderlerin dengeleneceğini, 2025'te gelirlerin ödemelerin üzerinde olacağını söyledi.