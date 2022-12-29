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SGK sicil no nedir, ne anlama geliyor? SSK sicil no nereden, nasıl öğrenilir? Sorgulama ekranı...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.12.2022
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SGK sicil no nedir, ne anlama geliyor? SSK sicil no nereden, nasıl öğrenilir? Sorgulama ekranı...

SGK sicil no nedir, ne anlama geliyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. SSK sicil no, sigortalı olarak çalışmaya başlayan herkese tanımlanır. Bu numara ile çalışanlar, sigorta ve prim durumlarını takip edebiliyor. Peki, SGK sicil no nedir, ne anlama geliyor? SSK sicil no nereden, nasıl öğrenilir? Sorgulama ekranı...

SGK sicil no nedir, ne anlama geliyor? SSK sicil no nereden, nasıl öğrenilir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olan herkese sicil numarası verilir. Böylece sigorta bilgilerine kolayca ulaşılabilir. Peki, SGK sicil no nedir, ne anlama geliyor? SSK sicil no nereden, nasıl öğrenilir? Sorgulama ekranı...

SGK SİCİL NO NEDİR?

Güvenlik numarası olarak da bilinen SGK sicil noı, kişinin işe başladığı tarihte özel olarak tanımlanan numaradır. Her çalışanın sicil numarası bulunur.

SSK SİCİL NO NASIL ÖĞRENİLİR?

Sicil numarası, e-Devlet üzerinden kolayca sorgulanabilir. Bunun T.C kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapılır. Ardından 4A Sigortalı Tescil Kaydı bölümüne gidilerek ekranda istenen bilgiler eksiksiz olarak doldurulur. Ardından sorgulama tuşuna basılarak SSK sicil numarası öğrenilir.

SSK SİCİL NO NE İŞE YARAR?

Sigortalı olarak çalışanlar sicil numaraları ile birlikte sigorta primleri, emeklilik bilgileri ve primlerinin düzenli olarak yatırılıp yatırılmadığını öğrenebilirler.

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