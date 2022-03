Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cannes’da uluslararası yatırımcılarla buluştu

"BÖLGENİN GÜVEN VE İSTİKRARINI ÖNDE TUTTUK"

"Ülkemizin jeopolitik durumu ve bölgemizde yaşananlar sebebiyle bölgenin güven ve istikrarını her şeyden önde tuttuk." diyen Bakan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz 20 yıldır istikrar abidesi olmuştur. Gerek G20'de gerek OECD içerisinde her zaman ilk 3'lerde ve ilk 5'lerde yer almıştır. Sadece gayrimenkul sektöründe değil hemen hemen her alanda Türkiye büyümeye devam etmektedir. Her zaman yatırımcıyı koruma, kollama ve haklarını gözetmeyi öncelikli gördük. Bu anlayıştan da hiçbir zaman taviz vermedik. Halka arzlara baktığınızda örneğin Emlak Konut'un halka arzında hisselerinin yüzde 80'ini yabancı yatırımcı almıştır. Her toplantılarda da memnuniyetlerini dile getirmişlerdir." ifadelerini kullandı.

100'ü aşkın ülkenin, 600 şehrin tanıtıldığı fuarda 25 bin yatırımcının yer aldığını, bu sebeple fuarın çok önemli olduğunu vurgulayan Murat Kurum, Rusya-Ukrayna sürecinde Türkiye'nin tüm dünya ülkeleriyle bir uyum içerisinde olduğunu gösterdiğini, Türkiye'nin süreci koordine eden, dostluk ilişkilerini sahaya yansıtan, bölgede barışın ve huzurun kalıcı olması adına mücadele eden bir ülke pozisyonunda durduğunu ve durmaya devam edeceğini belirtti.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE TÜRKİYE, DÜNYA İKİNCİSİ…

İnşaat sektöründe Türkiye'nin dünyada Çin'den sonra ikinci sırada bulunduğunun altını çizen Kurum, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"106 bini aşkın müteahhidimizle gerek yurtiçinde gerek yurt dışında gayrimenkul alanında birçok proje yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. 1972 yılından 2021 yılına kadar tüm dünya genelinde yapılan yatırımlara baktığımızda 128 ülkede Türk müteahhitleri görev üstlenmiş, proje yapmış ve projelerin sayısı da 11 bine yaklaşmıştır ki bu çerçevede de bu projelerin toplam bedeli 455 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Yine geçtiğimiz yıla baktığımızda Türk müteahhitlerimiz 67 ülkede 384 projeyle 29,3 milyar dolarlık yatırımı yapmış ve layıkıyla süreçlerini yürütmeye devam ediyor. Bu manada da yabancı yatırımcının ilgisi ülkemize gerçekten yüksek derecede devam etmekte. Biz de yatırımcıyı korumak, doğru yönlendirmek adına mevcut düzenlemeler ve bu düzenlemeleri kalıcı kılacak yatırımcının girişimcinin korunduğu kollandığı ve sürece dair yaşanan olumsuzlukların giderildiği bir anlayışla süreci yürütmeye gayret ediyoruz."