Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den flaş açıklama: Türkiye konumunu çok iyi kullanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye çok özel bir yere konumlanmış ülke, bunu en iyi şekilde kullanacak. Dünyanın farklı bölgelerinin taleplerini karşılayabilecek ender ülkelerden biri Türkiye'dir, herkesle iletişimi en iyi şekilde gerçekleştirebilecek ülkelerden biri" dedi.