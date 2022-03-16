Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş açıklama: Türkiye konumunu çok iyi kullanacak
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye çok özel bir yere konumlanmış ülke, bunu en iyi şekilde kullanacak. Dünyanın farklı bölgelerinin taleplerini karşılayabilecek ender ülkelerden biri Türkiye`dir, herkesle iletişimi en iyi şekilde gerçekleştirebilecek ülkelerden biri" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye çok özel bir yere konumlanmış ülke, bunu en iyi şekilde kullanacak. Dünyanın farklı bölgelerinin taleplerini karşılayabilecek ender ülkelerden biri Türkiye'dir, herkesle iletişimi en iyi şekilde gerçekleştirebilecek ülkelerden biri" dedi.
Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Türkiye çok özel bir yere konumlanmış ülke, bunu en iyi şekilde kullanacak. Dünyanın farklı bölgelerinin taleplerini karşılayabilecek ender ülkelerden biri Türkiye'dir, herkesle iletişimi en iyi şekilde gerçekleştirebilecek ülkelerden biri.
Yurt dışındaki yatırımcılar "Türkiye var" demeye başladı. Orta gelir tuzağını aşarak yolumuza devam ediyoruz. Yepyeni şeyler söylüyoruz, yeni enstrümanlar koyuyoruz. Bizi en çok petrol ve emtia fiyatları ile enflasyon yoruyor.
Enflasyonu yıl sonu itibarıyla belli bir seviyeye getirip, 2023 Haziran seçimlerinde tek haneli olması için kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Enflasyonda yaz aylarından itibaren ve özellikle yıl sonundan itibaren düşüşü ve normalleşmeyi hep beraber göreceğiz.
Dünyanın en ucuz doğal gazını ev hanelerine, tüketicilere kavuşturuyoruz. Gerek finansal, gerek fiyat istikrarı ile gıda fiyatları üzerindeki baskıya karşı önlemler almaya devam ediyoruz.
Kur Korumalı Mevduat ile kuru istikrarlı ve öngörülebilir çizgiye getirdik.
detaylar gelecek...
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