2021 kuraklık desteği ne zaman verilecek? Kuraklık desteği ödeme başladı mı?
Kuraklık desteği ne zaman verilecek? 2021 kuraklık desteği ödeme başladı mı? Yüzbinlerce çiftçi her yıl kuraklık desteği ödemelerinden kolaylıkla faydalanabiliyor. Çiftçi Kayıt Sistemi üzerinde kayıtlı olan çiftçiler bu ödemelerle rahat bir nefes alıyor. Kuru şartlarda tarım yapan işçiler yetersiz yağış nedeniyle zor duruma düşebiliyor. Peki; 2021 kuraklık desteği ne zaman verilecek?
Kuraklık desteği ödeme başladı mı? 2021 kuraklık desteği ne zaman verilecek? Kuraklık nedeniyle ürünlerinde kayıp yaşayan işçilere kuraklık desteği veriliyor. Dekar başına 30 liradan başlayıp 100 liraya kadar çıkan değişikliklerle işçiler rahat bir nefes alacak. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinde resmi olarak kaydı olan işçilere ödeme yapılıyor. 2021 ödemelerinin henüz yapılmaması nedeniyle kuraklık desteği ödeme başladı mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki; 2021 kuraklık desteği ne zaman verilecek?
KURAKLIK DESTEĞİ KİMLERE VERİLİYOR?
Destekleme ödemesi, yetersiz yağış nedeniyle kuru şartlarda üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut ve mercimek ürünlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen tarım havzalarındaki köylerde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacak.
2021 KURAKLIK DESTEĞİ NE KADAR?
* Yüzde 30-39 arasında olanlara dekar başına 30 TL,
* Yüzde 40-49 arasında olanlara dekar başına 40 TL,
* Yüzde 50-59 arasında olanlara dekar başına 50 TL,
* Yüzde 60-99 arasında olanlara dekar başına 60 TL,
* Yüzde 70-79 arasında olanlara dekar başına 70 TL,
* Yüzde 80-89 arasında olanlara dekar başına 80 TL,
* Yüzde 90-99 arasında olanlara dekar başına 90 TL,
* Yüzde 100 kayıp yaşayanlara dekar başına 100 TL
KURAKLIK DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
İllerin tarım müdürlükleri tarafından farklı tarihlerde ilanların açılıyor. Ödemelerin Kasım ayı içerisinde yapılacağı tahmin ediliyor.
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