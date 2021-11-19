2021 kuraklık desteği ne zaman verilecek? Kuraklık desteği ödeme başladı mı?

Kuraklık desteği ödeme başladı mı? 2021 kuraklık desteği ne zaman verilecek? Kuraklık nedeniyle ürünlerinde kayıp yaşayan işçilere kuraklık desteği veriliyor. Dekar başına 30 liradan başlayıp 100 liraya kadar çıkan değişikliklerle işçiler rahat bir nefes alacak. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinde resmi olarak kaydı olan işçilere ödeme yapılıyor. 2021 ödemelerinin henüz yapılmaması nedeniyle kuraklık desteği ödeme başladı mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki; 2021 kuraklık desteği ne zaman verilecek?