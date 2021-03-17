Son dakika: Ticaret Bakanı Pekcan'dan enflasyon açıklaması: Mücadelemiz kararlılıkla sürecek
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Hükümetimizin fiyat istikrarının temini, enflasyonla mücadele çalışmaları, fiyat anomalilerine ilişkin tedbirleri kararlılıkla devam edecek."
EKONOMİ AA
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Pekcan: "Enflasyonla mücadeleyi zedeleyen ve tüketicileri mağdur eden tüm olağan dışı fiyat gerçekleşmeleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.
Hükümetimizin fiyat istikrarının temini, enflasyonla mücadele çalışmaları, fiyat anomalilerine ilişkin tedbirleri kararlılıkla devam edecek."
detaylar gelecek...