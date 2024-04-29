Unutturulan zafer Kut’ül Amare! İngiliz ordusu hezimete uğradı 14 askeri esir düştü

GÖRÜLMEMİŞ YAĞIŞ VE HASTALIK TEHDİDİ

Mart ayı geldiğinde İngilizlerin sıkışıp kaldığı Kut'ta yeni bir tehdit daha baş gösterdi. 1916 baharı Irak ve çevresine o zaman kadar eşi benzeri görülmemiş aşırı yağışlarla gelmişti. Dicle taşmış, Kut çamur altında kalmıştı. Bu kolera ve tifo demekti. İngiliz general sonunda orada artık sayısı 20 bine kadar düşmüş askeriyle sıkışıp kaldığına inandı. Halil Paşa'ya bir mektup gönderip baş başa görüşmek istediği söyledi. İki komutan tarafsız bir bölgede yan yana geldiler. İngilizler yenilmişti ama General Tovnshend hala küstahça davranıyordu. Halil Paşa'ya "size 1 milyon pound vereyim" dedi. Halil Paşa hiç beklemeden cevap verdi, "Bitti" dedi ve devam etti; "Kadın hediye ve para göndererek Osmanlı'da bir şey yapamazsınız" cevabından sonra geri döndü. Tabii vazgeçmedi küstah İngilizler. Halil Paşa'ya bu kez bakın kimi gönderdiler. Evet gelen meşhur İngiliz ajan öyküsü filmlere dahi konu olan Arabistanlı Lawrence'tı. Teklifi bir kez de o tekrarladı tabii bu kez rakam daha büyüktü. Lavrence, "İngiliz ordusunu bırak" dedi Halil Paşa'ya karşılığında da öncekinin iki mislini 2 milyon pound teklif etti. Paşa'nın cevabı yine aynı lakin bu kez daha sert oldu; "Bunun cevabı tüfeğimden çıkacak bir merminin alnınıza saplanmasıdır başka şartlarda görüşseydik eğer şu an cephede değiliz burası bir diplomatik masa şansınızı zorlamayın." dedi.