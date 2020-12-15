15 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Borsa yaptırımlara rağmen rekor kırdı

Borsa yaptırımlara rağmen rekor kırdı

Türkiye'nin haksız yaptırımlar karşısındaki duruşu ve büyümesi tüm hızıyla devam ederken, 'dan da rekor haberleri geliyor. BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 1.395,96 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.12.2020
ABONE OL
Borsa yaptırımlara rağmen rekor kırdı

İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 değer kazanarak 1.391,20 puana yükselirken, 1.395,96 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,64 puan artışla 1.391,20 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 13,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,60 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,73 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,77 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,74 ile metal ana sanayi oldu. BIST 100 endeksi gün içinde 1.395,96 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, ABD'nin, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı almasının beklentiler doğrultusunda olduğunu ve piyasalara etkisinin sınırlı kaldığını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının uygulanmaya başlamasına karşın artan vakaların risk algısını artırdığına değinen analistler, bazı ülkelerde ek kısıtlamalara gidilebileceği ihtimaliyle de pay piyasalarının karışık bir seyir izlediğini söyledi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de sanayi üretim verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.440 puanın direnç olarak öne çıktığını, 1.320 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika:ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararı! SON DAKİKA:ABD'DEN TÜRKİYE'YE YAPTIRIM KARARI!
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den ABD'ye yaptırım tepkisi SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI İSMAİL DEMİR'DEN ABD'YE YAPTIRIM TEPKİSİ
ABD'nin skandal yaptırım kararına tepki: Son derece yanlış bir adım ABD'NİN SKANDAL YAPTIRIM KARARINA TEPKİ: SON DERECE YANLIŞ BİR ADIM
Yaptırım kararı neden şimdi alındı? Türkiye – ABD ilişkileri yaptırım kararından nasıl etkilenecek? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi YAPTIRIM KARARI NEDEN ŞİMDİ ALINDI? TÜRKİYE – ABD İLİŞKİLERİ YAPTIRIM KARARINDAN NASIL ETKİLENECEK? UZMAN İSİMLER A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ
ABD'nin S-400 yaptırım kararına Türkiye'den tokat gibi yanıt: Yolumuzdan döndürmeyecek ABD'NİN S-400 YAPTIRIM KARARINA TÜRKİYE'DEN TOKAT GİBİ YANIT: YOLUMUZDAN DÖNDÜRMEYECEK
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN ABD'NİN YAPTIRIM KARARINA TEPKİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA