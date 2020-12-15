Borsa yaptırımlara rağmen rekor kırdı

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,64 puan artışla 1.391,20 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 13,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,60 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,73 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,77 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,74 ile metal ana sanayi oldu. BIST 100 endeksi gün içinde 1.395,96 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.