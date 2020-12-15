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ABD'nin skandal yaptırım kararına tepki: Son derece yanlış bir adım

Son dakika haberi...Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ersan Saner, ABD'nin 'ye yaptırım kararını "son derece yanlış bir adım" olarak niteledi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 15.12.2020
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ABD'nin skandal yaptırım kararına tepki: Son derece yanlış bir adım

Başbakan Saner, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk halkının Ada'daki varlığı ve onun devletinin, egemenliğinin yegane güvencesi olduğunu belirten Saner, Türkiye'nin sahip olduğu güç ve izlediği doğru politikalarla Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta barış ve istikrarın en önemli parçası olduğunun altını çizdi.

"Türkiye'yi kendi ve bölge istikrarı için S-400 füzelerini aldı diye yaptırıma tabii tutmak son derece yanlıştır." ifadelerini kullanan Saner, ABD'nin bir taraftan NATO üyesi olmayan Rumlara yönelik silah satışını serbest bırakması, diğer taraftan NATO üyesi Türkiye'ye Patriot füzelerini satmaktan, F-35 savaş uçakları projesi çerçevesindeki sözlerini yerine getirmekten vazgeçmesinin ciddi bir çelişki ve yanlış bir tercih olduğuna dikkati çekti.

Saner, ABD'nin bir an önce bu yanlıştan dönmesi ve Türkiye ile sağlıklı ilişkiler geliştirmesi gerektiğini kaydetti.

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