Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den ABD'ye yaptırım tepkisi

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Başkanlık yetkililerinden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit'in yaptırım listesine eklendiği bilgisi paylaşıldı.

Bu karar sonrası net bir mesaj veren Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayi hedefimizde kararlıyız." dedi.

SSB Başkanı Demir, "Benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek, Türk savunma sanayisini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir." açıklamasını yaptı.