ABD'nin Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemine ilişkin,Türkiye'ye uygulama kararı aldığı yaptırımların detayları açıklandı. Tasarıda Savunma Sanayi Başkanlığı'na kredi verilmemesi ve başkanlığın yetkililerine ABD vizesi verilmemesi konuları ön plana çıktı. ABD'nin yaptırım kararlarına tepkiler sürüyor. Peki yaptırım kararı neden şimdi alındı? Türkiye - ABD ilişkileri yaptırım kararından nasıl etkilenecek? Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Sencer İmer A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemine ilişkin,Türkiye'ye uygulama kararı aldığı yaptırımların detayları açıklandı. Tasarıda Savunma Sanayi Başkanlığı'na kredi verilmemesi ve başkanlığın yetkililerine ABD vizesi verilmemesi konuları ön plana çıktı. ABD'nin yaptırım kararlarına tepkiler sürüyor. Peki yaptırım kararı neden şimdi alındı? Türkiye - ABD ilişkileri yaptırım kararından nasıl etkilenecek? Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Sencer İmer A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

YENİ DÖNEMİN DOĞUM SANCILARI

Okan Müderrisoğlu, "Türkiye uluslararası sistemde yeni bir dönemin doğum sancılarını tüm dünyayla paylaşmış olan bu anlamda da müttefiklik itibariyle bakıldığında artık ilişki biçiminin kavramların tanımlamaların kökten değiştiği ve değişeceği çok özellikli bir sürecin içine girdiğimizi tüm dünyaya da mesaj olarak ilan ediyor." ifadelerini kullandı.

ABD NE İSTERSE O YÖNDE HAREKET ETMESİ İSTENİYOR

Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Sencer İmer ise "Türkiye'nin ABD müttefiki olarak tıpkı 1945 sonrası uzun zaman devam ettiği gibi ABD ne isterse o yönde hareket eden bir ülke olması isteniyor Türkiye'den." dedi.