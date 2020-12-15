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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , ’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararına gösterdi. Altun, “Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi tedarikinden dolayı ABD’nin ülkemize yönelik yaptırım uygulama kararı mantıksız ve neticesiz olduğu gibi, ortaklığımızın ruhuna da aykırıdır." dedi.

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Giriş Tarihi: 15.12.2020 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki

Twitter'dan yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , 'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına gösterdi.

Altun, "Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi tedarikinden dolayı ABD'nin ülkemize yönelik yaptırım uygulama kararı mantıksız ve neticesiz olduğu gibi, ortaklığımızın ruhuna da aykırıdır." dedi.

Fahrettin Altun şu cümleleri kullandı;

"Türkiye, bütün adımlarını, herhangi bir ülkeyle gerilim oluşturmak için değil; milli güvenliğini sağlamanın yanı sıra bölgesel ve küresel istikrarı desteklemek amacıyla atmaktadır.

Milli egemenliğimize olan bağlılığımız sarsılmazdır ve yaptırım tehditlerinin etkisine kapalıdır.

müttefikimiz olan ABD'nin, Türkiye'yi yaptırımlarla hedef almak yerine, terör örgütleriyle ve bölgemizde çıkarcı hesaplar peşinde koşan üçüncü taraflara karşı mücadelemize destek olmasını bekliyoruz.

Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklık, kısa vadeli siyasi hedefler veya Türkiye karşıtı lobileri memnun etme uğruna kurban edilemeyecek kadar önemlidir.

ABD'nin bu vahim hatadan gecikmeden döneceğine inanmayı sürdürüyoruz."

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