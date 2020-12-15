İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararına sert tepki gösterdi. Altun, “Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi tedarikinden dolayı ABD’nin ülkemize yönelik yaptırım uygulama kararı mantıksız ve neticesiz olduğu gibi, ortaklığımızın ruhuna da aykırıdır." dedi.
Twitter'dan yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına sert tepki gösterdi.
Altun, "Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi tedarikinden dolayı ABD'nin ülkemize yönelik yaptırım uygulama kararı mantıksız ve neticesiz olduğu gibi, ortaklığımızın ruhuna da aykırıdır." dedi.
Fahrettin Altun şu cümleleri kullandı;
"Türkiye, bütün adımlarını, herhangi bir ülkeyle gerilim oluşturmak için değil; milli güvenliğini sağlamanın yanı sıra bölgesel ve küresel istikrarı desteklemek amacıyla atmaktadır.
Milli egemenliğimize olan bağlılığımız sarsılmazdır ve yaptırım tehditlerinin etkisine kapalıdır.
NATO müttefikimiz olan ABD'nin, Türkiye'yi yaptırımlarla hedef almak yerine, terör örgütleriyle ve bölgemizde çıkarcı hesaplar peşinde koşan üçüncü taraflara karşı mücadelemize destek olmasını bekliyoruz.