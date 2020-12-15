İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki

Twitter'dan yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına sert tepki gösterdi.

Altun, "Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi tedarikinden dolayı ABD'nin ülkemize yönelik yaptırım uygulama kararı mantıksız ve neticesiz olduğu gibi, ortaklığımızın ruhuna da aykırıdır." dedi.

Fahrettin Altun şu cümleleri kullandı;

"Türkiye, bütün adımlarını, herhangi bir ülkeyle gerilim oluşturmak için değil; milli güvenliğini sağlamanın yanı sıra bölgesel ve küresel istikrarı desteklemek amacıyla atmaktadır.