Son dakika:ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararı!
Son dakika haberi... ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldığını duyurdu. Uygulanacak yaptırımların hedefinde Savunma Sanayi Başkanlığı ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir yer alıyor. Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ""Tek taraflı kararı kınıyor ve reddediyoruz. ABD'yi vahim yanlıştan dönmeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
POMPEO'DAN İLK AÇIKLAMA
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo "Uyarılarımıza rağmen Türkiye, Rusya'dan S-400 sistemi satın alma ve test etme çalışmalarına devam etti. Bugün Türkiye'nin SSB'sine uygulanan yaptırımlar, ABD'nin #CAATSA'yı tam olarak uygulayacağını gösteriyor. Rusya'nın savunma sektörü ile önemli işlemlere müsamaha göstermeyeceğiz." dedi.
TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA
ABD'nin, S-400 hava savunma sistemlerini tedariğimiz nedeniyle bugün açıkladığı ve Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz.
Türkiye'yi zamanında S-400 sistemlerini tedarik etmeye sevk eden koşullar herkes tarafından gayet iyi bilinmektedir. Nitekim bizzat Başkan Trump da bir çok vesileyle bu konuda Türkiye'nin haklılığını teslim etmiştir.
Öte yandan, S-400'lerin NATO sistemleri bakımından bir zafiyet yaratacağına dair ABD iddiaları da teknik dayanaktan yoksundur. Kaldı ki Türkiye, bu konuda NATO'nun da katılacağı teknik bir çalışma grubu kurulmasını teklif ederek, meselenin siyasi önyargılardan uzak bir şekilde, nesnel ve gerçekçi bir zeminde ele alınmasını defaatle önermiştir.
Bu itibarla, ABD'nin konuyu iki müttefike yakışır şekilde diyalog ve diplomasi yoluyla çözme yönündeki önerimizi kabul etmeyerek, tek taraflı yaptırımlara başvurması her türlü izandan yoksun bir davranıştır.
Türkiye, ilişkilerimizi olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmaz olan bu karara karşı gerekli adımları atacak, uygun gördüğü şekilde ve zamanlamayla mukabelede bulunacaktır. Türkiye, ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli gördüğü tedbirleri almaktan da imtina etmeyecektir.
Bu anlayışla, ABD'yi, bugün açıklanan bu haksız yaptırım kararını gözden geçirmeye ve bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye davet ediyor, Türkiye olarak meseleyi müttefiklik ruhuna uygun şekilde, diyalog ve diplomasi yoluyla ele almaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.
TRUMP VETO EDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye yaptırımları da içeren yeni savunma bütçesini veto edeceğini açıkladı. Trump, "Yeni savunma bütçemizin en büyük kazananı Çin! Veto edeceğim" demişti.
SENATODAN GEÇMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde ABD senatosu, Kuzey Akım 2 boru hattı projesine ve Türkiye'ye Rus S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırımların önünü açan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nı 84-13 oyla kabul etmişti. Yasa tasarısı ayrıca, 740 milyar dolarlık savunma bütçesini, 12 bin ABD askerinin Almanya'dan geri çekilmesini, Ukrayna'ya daha fazla silah satışını ve Rusya-ABD askeri işbirliğinin yasaklanmasını içeriyordu.
VETO EDECEĞİM DEMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırımların önünü açan yasa tasarısını veto edeceğini açıkladı. Trump, "Yeni savunma bütçemizin en büyük kazananı Çin! Veto edeceğim" demişti.
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINI İSTİYOR
Öte yandan Başkan Trump, 1996 yılında Kongre tarafından İletişim Düzenleme Yasası'nın bir parçası olarak kabul edilen 230. kısmın feshini içermediği takdirde NDAA'yı imzalamayacağını bildirmişti. Bu bölüm, web sitesi yayıncılarına kullanıcılar tarafından gönderilen içeriğin sorumluluğundan muafiyet verirken, Başkan Trump, "ulusal güvenlik amaçları" nedeniyle bu bölümün yürürlükten kaldırılması istiyor.