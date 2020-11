Vergi Dairesi Başkanı Tarık Törer, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım 2020 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, isteyenlerin kamuya olan borçlarını Kanunun sunduğu imkânlardan yararlanmak suretiyle yapılandırabilecek ve ekonomik faaliyetlerini daha kolay yürütebileceğini kaydetti.





Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu kanuna göre yapılandırılabileceğini anlatan Başkan Törer, ayrıca trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar dahil idari para cezaları kanun kapsamda yapılandırılacağını ifade etti. YURTKUR'dan kredi alan öğrencilerin, öğrenim ve katkı kredisi borçları ile çiftçilerin, işletmelerimizin ecrimisil borçları da bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenebileceğini de vurgulayan Törer, kanunun 31 Ağustos 2020 tarihini esas aldığını ve bu tarih ve öncesinde tahakkuk eden, bu tarih itibarıyla kesinleşmiş olan yada bu tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunanlar borçların kapsama alındığını kaydetti. 31/8/2020 tarihinden sonra tahakkuk eden borçların yapılandırma kapsamına alınmadığını ifade eden Törer, motorlu taşıtlar vergisi borcunu yapılandıran araç sahiplerinin de taksitlerini ödediği sürece fenni muayenelerini yaptırabileceklerini de kaydetti.





Yapılandırma ihlal edilmediği sürece borcu yoktur belgesi alınabileceğini de anlatan Törer, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına dair kanun ile kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı sağlandığını, ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların gecikme faizi, zamları yerine Yİ-ÜFE oranında belirlenecek tutarların tahsil edileceğini, böylece bu tutarların yaklaşık yüzde 75 oranında azaltılacağını, vergi aslına bağlı cezaların tamamen silindiğini ve usulsüzlük ile özel usulsüzlük cezalarının ise yüzde 50 oranında indirimli olarak tahsil edileceğini ifade etti.



Yapılandırma Kanunu ile mükelleflere sağlanan peşin ödeme avantajına dikkat çeken Törer, bu avantajlarla ilgili ise şu bilgileri verdi:

"Borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde katsayı alınmayacak. Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 oranında indirim yapılacak. Kanun kapsamındaki idari para cezalarından yüzde 25 oranında indirim yapılacaktır. Yapılandırılan alacağın sadece 'fer'i alacaktan ibaret olması halinde ise kanun kapsamında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 oranında indirim yapılacak,taksitle ödeme seçeneği tercih edilmesi ve birinci taksit süresinde ödendikten sonra geri kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, katsayı alınmayacak, Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 oranında indirim yapılacak, kanun kapsamındaki idari para cezalarından yüzde 12,5 oranında indirim yapılacaktır. Yapılandırılan alacağın sadece 'fer'i alacaktan ibaret olması halinde ise Kanun kapsamında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 25 oranında indirim yapılacaktır."





TAKSİT UYARISI

Yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksidin zamanında ödenmesi gerektiğin ide anlatan Törer, "Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de taksitle ödemeyi tercih etmişlerse ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir. İlk 2 taksiti ödemeyenler, Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanamayacaktır" dedi. Korona virüs nedeniyle de olsa ödemelerin aksatılmaması gerektiğini dile getiren Törer, ödemelerin internet kanalıyla anlaşmalı bankaların banka kartı veya kredi kartı ile ödenebilmesine imkan verildiğini işaret ederek, mükelleflerin kendi sağlığı için yapılandırılan vergi borçlarını kolaylıkla ve zahmetsizce internet üzerinden ödeyebileceklerini kaydetti.





SON GÜN 31 ARALIK

Başkan Tarık Törer, son başvuru tarihinin 31 Aralık olduğunu kaydederek, yapılandırma fırsatının kaçırılmaması gerektiğini vurguladı. İlgili tüm soruların vergi dairesinin resmi internet sitesi ve 189 VİMER hattı aracılığıyla cevap verildiğini vurgulayan Törer, "7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin her türlü soruya Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinde yer alan dokümanlardan veya 189 VİMER aracılığıyla cevap alınabilmektedir. Ayrıca konuyla ilgili yapılan tüm başvuru ve sorulara vergi dairelerinin en kısa sürede yanıt verecektir. Toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte olan bu yapılandırma kanunundan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkanlar dahilinde peşin ödemelerin seçilmesinde yarar olduğunu düşünüyoruz. Yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşların, 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekir. Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi www.gib.gov.tr veya e-devlet www.turkiye.gov.tr üzerinden elektronik olarak yapılabileceği gibi vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla da yapılabilir. Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan salgın hastalık nedeniyle başvuruların elektronik ortamda yapılmasının salgınla mücadele noktasında çok önemli olduğunu unutmayalım. Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden birinin tercih edilebilecektir. Yapılandırılan tutarların 2 ayda bir ödenecek şekilde 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebileceğini ve peşin veya ilk taksit ödemelerinin 01 Şubat 2021 (bu tarih dahil) Pazartesi günü bitimine kadar yapılması gerekir" diye konuştu.