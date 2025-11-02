Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in sır dolu ölümünde not detayı! Koğuşunda bulundu: “İpi boynuna geçir…”

Olayın ardından Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), bazı basın organlarında yer alan haberlerin ardından Faruk Fatih Özer'in ölümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın organlarında, Tekirdağ 2 No.lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda barındırılan hükümözlü Faruk Fatih ÖZER'in kendini asarak yaşamına son verdiğine ilişkin yayımlanan haberler üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Tekirdağ 2 No.lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda barındırılan hükümözlü Faruk Fatih ÖZER, 01 Kasım 2025 tarihinde saat 08:01'de yapılan sabah sayımı sırasında odasında görülmemiştir. Yapılan kontrollerde, hükümözlünün, Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik kapsamında odasında bulundurmasına izin verilen çarşaf ve banyo havlusunu birbirine bağlayarak kendisini astığı belirlenmiştir.

Olayın ardından kurum personelince derhal müdahale edilerek sağlık ekipleri çağrılmış, yapılan kontrolde hükümözlü Faruk Fatih ÖZER'in vefat ettiği anlaşılmıştır.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış, ayrıca gerekli incelemeleri yapmak üzere Genel Müdürlüğümüz tarafından Kontrolör görevlendirilmiştir.

Bazı basın ve sosyal medya kaynaklarında yer alan, olayın ip kullanılarak gerçekleştiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Gerek intihar eyleminde kullanılan materyale gerekse olayın oluş biçimine ilişkin gerçeğe dayanmayan haber ve yorumlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."