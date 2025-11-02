02 Kasım 2025, Pazar

Haberler Gündem Galerileri Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in sır dolu ölümünde not detayı! Koğuşunda bulundu: “İpi boynuna geçir…”

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in sır dolu ölümünde not detayı! Koğuşunda bulundu: “İpi boynuna geçir…”

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve çok sayıda kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Faruk Fatih Özer, cezaevinde tek başına kaldığı koğuşta ölü bulunmuştu. Ölümünden önceki gece infaz koruma memurlarına 'Şubat ayında çıkacağım' dediği öğrenilen Özer'in, ölümünün ardından eşyalarından çıkan not, olaya yeni bir boyut kazandırdı. Peki, o notta neler yazıyordu? İşte detaylar...

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve sahibi, çok sayıda kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 11 bin yıla kadar hüküm giyen Faruk Fatih Özer, kaldığı Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki odasının banyosunda asılı halde bulundu.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Edinilen bilgiye göre; Faruk Fatih Özer en az 1 en fazla 3 kişinin kaldığı cezaevindeki koğuşunda tek kalıyordu.

Cezaevinde 20:00 ve 08:00 saatleri arasında yapılan sayımların yanı sıra tek kişilik koğuşta kalanlar da ara ara infaz koruma memurları tarafından kontrol ediliyordu.

KENDİNİ ASMADAN ÖNCE "ŞUBAT'TA ÇIKACAĞIM" DEDİ

Özer ölmeden önceki akşam 20:00'da sayım için infaz koruma memurları odasına geldiğinde Faruk Fatih Özer, "Şubat ayında çıkacağım" dedi.

Ardından 00:00 sıralarında memurlar bu kez oda kapısından Özer'i kontrol etti. Faruk Fatih Özer memurlara televizyon izleyip yatacağını söyledi.

Ardından sabah 05:30 civarında infaz koruma memurları ortak alan güvenlik kamerasından baktığında televizyonun ışığının söndüğünü gördü. Asıl sayım saati 08:00'da koğuşa giren memurlar Özer'i havlu ve çarşafla banyoda asılı halde buldu. Ardından öldüğü tespit edildi.

"İPİ BOYNUNA GEÇİR" YAZILI NOT BULUNDU

Habertürk'ün yaptığı habere göre, ilk incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken koğuşta yapılan incelemelerde bazı notlar bulundu.

"Tabureyi koy, ipi sıkıca boynuna geçir" şeklinde yazıların olduğu bu notlarda adeta kendini asma şeklini anlatmıştı.

Olayın ardından Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), bazı basın organlarında yer alan haberlerin ardından Faruk Fatih Özer'in ölümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın organlarında, Tekirdağ 2 No.lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda barındırılan hükümözlü Faruk Fatih ÖZER'in kendini asarak yaşamına son verdiğine ilişkin yayımlanan haberler üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Tekirdağ 2 No.lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda barındırılan hükümözlü Faruk Fatih ÖZER, 01 Kasım 2025 tarihinde saat 08:01'de yapılan sabah sayımı sırasında odasında görülmemiştir. Yapılan kontrollerde, hükümözlünün, Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik kapsamında odasında bulundurmasına izin verilen çarşaf ve banyo havlusunu birbirine bağlayarak kendisini astığı belirlenmiştir.
Olayın ardından kurum personelince derhal müdahale edilerek sağlık ekipleri çağrılmış, yapılan kontrolde hükümözlü Faruk Fatih ÖZER'in vefat ettiği anlaşılmıştır.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış, ayrıca gerekli incelemeleri yapmak üzere Genel Müdürlüğümüz tarafından Kontrolör görevlendirilmiştir.
Bazı basın ve sosyal medya kaynaklarında yer alan, olayın ip kullanılarak gerçekleştiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Gerek intihar eyleminde kullanılan materyale gerekse olayın oluş biçimine ilişkin gerçeğe dayanmayan haber ve yorumlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin tamamlanması sonrası yakınları tarafından teslim alınan Faruk Fatih Özer'in cenazesi, Kocaeli'nin Darıca ilçesine getirildi. Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Murat Balcı Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Faruk Fatih Özer, Nene Hatun Mezarlığı'nda toprağa verildi.