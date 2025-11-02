TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU ekranı açıldı mı, ne zaman açılacak? TOKİ konut kampanyası başvuruları nereden yapılır?

BAŞVURU ÜCRETİ VE İADE ŞARTLARI

Proje kapsamında başvuru bedeli 5.000 TL olarak belirlendi. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri ise bu bedelden muaf tutulacak. Kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşların yatırdığı tutar eksiksiz olarak geri iade edilecek.