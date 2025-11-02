Viral Galeri Viral Liste TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU ekranı açıldı mı, ne zaman açılacak? TOKİ konut kampanyası başvuruları nereden yapılır?

Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmeyi amaçlayan TOKİ'nin 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında 500 bin sosyal konut için hazırlıklar hız kazandı. Uygun ödeme koşulları ve 6.750 TL'den başlayan taksitlerle satışa sunulacak projeye başvuru süreci büyük merakla bekleniyor. Vatandaşlar, TOKİ başvuru tarihleri ve şartlarına ilişkin detayları yakından takip ederken, projeye dair yeni gelişmeler heyecanı giderek artırıyor.

ahaber.com.tr
02.11.2025
Dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ'nin "Yüzyılın Konut Projesi" için başvuru takvimi açıklandı. Türkiye genelinde inşa edilecek 500 bin konut, uygun ödeme koşulları ve düşük peşinat imkanıyla satışa sunulacak. Projeye gösterilen yoğun ilgi, şimdiden büyük bir heyecan yaratmış durumda.

BAŞVURULAR KASIM'DA BAŞLAYACAK

TOKİ'nin dev sosyal konut projesine başvurular 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak.

Vatandaşlar, başvurularını Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ya da e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Başvuru işlemi sırasında sistemin yönlendirdiği IBAN numarasına EFT, havale veya ATM yoluyla ücret yatırılması gerekecek. Belirlenen süre içinde ödeme yapılmaması durumunda başvuru geçersiz sayılacak.

BAŞVURU ÜCRETİ VE İADE ŞARTLARI

Proje kapsamında başvuru bedeli 5.000 TL olarak belirlendi. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri ise bu bedelden muaf tutulacak. Kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşların yatırdığı tutar eksiksiz olarak geri iade edilecek.

