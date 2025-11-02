TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU ekranı açıldı mı, ne zaman açılacak? TOKİ konut kampanyası başvuruları nereden yapılır?
Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmeyi amaçlayan TOKİ'nin 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında 500 bin sosyal konut için hazırlıklar hız kazandı. Uygun ödeme koşulları ve 6.750 TL'den başlayan taksitlerle satışa sunulacak projeye başvuru süreci büyük merakla bekleniyor. Vatandaşlar, TOKİ başvuru tarihleri ve şartlarına ilişkin detayları yakından takip ederken, projeye dair yeni gelişmeler heyecanı giderek artırıyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.11.2025 11:44