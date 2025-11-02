İstanbul Maratonu 47. kez koşuldu! Asya ve Avrupa bir kez daha birleşti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve iki kıta arasında koşulan dünyanın tek maratonu olan 47'nci İstanbul Maratonu sona erdi. Maraton'da son start halk koşusu için verildi ve vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü yürüyerek geçti. Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından 'Gold Label' kategorisinde yer alan maraton, 47'nci kez gerçekleştirildi. Maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişindeki metrobüs durağından başladı. Maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası girişinden başlayıp Sultanahmet Meydanı'nda son buldu. KAZANANLAR BELLİ OLDU İstanbul Maratonu'nda son start halk koşusu için verildi ve vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yürüyerek geçti. Koşuda vatandaşlar tarafından dev bir Filistin bayrağı açılırken, 'Filistin'e özgürlük' şeklinde tempo tutuldu. KÖPRÜDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU 'BURADA KENDİMİ İSTANBUL'UN SAHİBİYMİŞ GİBİ HİSSEDİYORUM' Diğer bir vatandaş ise sembolik olarak köprüde yürürken kendisini 'İstanbul'un sahibiymiş gibi hissettiğini' söyledi.