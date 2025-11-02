Yaşam

İstanbul Maratonu 47. kez koşuldu! Asya ve Avrupa bir kez daha birleşti

Asya ile Avrupa'yı birleştiren İstanbul Maratonu, bu yıl 47. kez koşuldu. Koşuda Filistin de unutulmazken, köprüde renkli görüntüler oluştu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul Maratonu 47. kez koşuldu! Asya ve Avrupa bir kez daha birleşti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve iki kıta arasında koşulan dünyanın tek maratonu olan 47'nci İstanbul Maratonu sona erdi. Maraton'da son start halk koşusu için verildi ve vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü yürüyerek geçti.

İstanbul Maratonu 47. kez koşuldu! Asya ve Avrupa bir kez daha birleşti

Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından 'Gold Label' kategorisinde yer alan maraton, 47'nci kez gerçekleştirildi. Maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişindeki metrobüs durağından başladı.

İstanbul Maratonu 47. kez koşuldu! Asya ve Avrupa bir kez daha birleşti

Maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası girişinden başlayıp Sultanahmet Meydanı'nda son buldu.

İstanbul Maratonu 47. kez koşuldu! Asya ve Avrupa bir kez daha birleşti

KAZANANLAR BELLİ OLDU
47'nci İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Rhonzas Lokitam Kilimo kazanırken, kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Bizuager Aderra kazandı.

İstanbul Maratonu 47. kez koşuldu! Asya ve Avrupa bir kez daha birleşti

İstanbul Maratonu'nda son start halk koşusu için verildi ve vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yürüyerek geçti. Koşuda vatandaşlar tarafından dev bir Filistin bayrağı açılırken, 'Filistin'e özgürlük' şeklinde tempo tutuldu.

İstanbul Maratonu 47. kez koşuldu! Asya ve Avrupa bir kez daha birleşti

KÖPRÜDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU
Koşunun başlamasıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yürüyerek geçen vatandaşlar, hem güzel havanın hem manzaranın tadını çıkarttı. Kimi vatandaşlar, çay ve kahveyle katıldığı yarışta insanlara baklava ikram etti. Kimi vatandaşlar ise yürüyerek geçtikleri köprü manzarasında fotoğraf çektirdi.

İstanbul Maratonu 47. kez koşuldu! Asya ve Avrupa bir kez daha birleşti

"BURADA KENDİMİ İSTANBUL'UN SAHİBİYMİŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"
Diğer katılımcılara baklava ikram ederek köprüden yürüyen vatandaş, "Kahvaltımızı yaptık. Çayımızı köprüde içelim dedik. Senede bir kere yapılıyor. Dünyada tek. Biz de zaten onun için geldik. Hem spor hem yürüyüş hem güzel manzara" dedi.

İstanbul Maratonu 47. kez koşuldu! Asya ve Avrupa bir kez daha birleşti

Diğer bir vatandaş ise sembolik olarak köprüde yürürken kendisini "İstanbul'un sahibiymiş gibi hissettiğini" söyledi.

İstanbul Maratonu 47. kez koşuldu! Asya ve Avrupa bir kez daha birleşti
İstanbul Maratonu 47. kez koşuldu! Asya ve Avrupa bir kez daha birleşti