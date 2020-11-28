2021'de vergi, harç ve trafik cezaları ne kadar? Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 için yeniden değerleme oranını yüzde 9,11 olarak belirledi. Bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak tespit edildi. Buna göre vergi, harç ve cezalarda bu oranda artış yaşanacak. Peki, 2021'de vergi, harç ve trafik cezaları ne kadar olacak? Öte yandan yurt dışından telefon getirecekler dikkat bu kapsamda yeni yılda alınan harç oranı da arttırıldı. İşte yeni yılda uygulanacak otomobil vergileri, pasaport harçları ve trafik cezaları...

Yeni yılda ehliyetten pasaporta, motorlu taşıtlar vergisinden, trafik cezalarına varana kadar birçok kaleme yüzde 9,11'lik artış geliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeniden değerleme oranını yüzde 9.11 olduğunu açıkladı. Karar Resmi Gazete de yayımlandı.

Bu çerçevede, 2021 yılında motor silindir hacmi 1.300 silindir hacmindeki bir otomobilin vergisi 964 liradan bin 52 liraya yükseldi.

Yeniden değerleme artışıyla motorlu taşıtlar vergisi, silindir hacmi 1.301-1.600 arasındaki otomobiller için bin 679 liradan bin 832 liraya,

1.601-1.800 silindir hacmindeki otomobiller için 2 bin 965 liradan 3 bin 235 liraya, 1.801-2.000 silindir hacmindeki otomobillerin vergisi de 4 bin 670 liradan 5 bin 95 liraya çıkacak.

PASAPORT HARÇLARI DA YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTTI.



6 aylık pasaport harcı 208 liradan 227 liraya,

1 yıllık pasaport harcı 304 liradan 332 liraya,

2 yıllık harç 497 liradan 542 liraya,

3 yıllık harç 706 liradan 770 liraya çıkacak.



Defter bedeli de 160 liradan 174 liraya yükselecek.

2021 YILINDA PASAPORT HARCI NE KADAR?

süre fiyat

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6 aylık 227 tl

1 yıllık 332 tl

2 yıllık 542 tl

3 yıllık 770 tl

4-10 yıllık 1.085 tl

YIRT DIŞINDAN TELEFON GETİRECEKLER DİKKAT

Yurt dışından getirilen telefon harcı da yeniden değerleme oranında artacak. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren bin 838 liraya olarak uygulanan harç,

yeni yıldan itibaren 2 bin 5 liraya yükselecek.

Kapalı alanda sigara içmenin cezası 188 liradan 205 liraya yükselecek.

Trafik cezalarında yeni yıl itibariyle artış görülecek.





*Yeni dönemle birlikte emniyet kemeri takmayanların cezası 132 liradan 144 liraya,

*Seyir halinde cep telefonu kullananların cezası 288 liradan 314 liraya,

*Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 288 liradan 314 liraya,

*Hız sınırını yüzde 10-30 arasında aşanların cezası 288 liradan 314 liraya çıkacak.

*Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası da 2 bin 474 liradan 2 bin 699 liraya yükselecek