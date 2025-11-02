VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025-2026 VGM burs sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?
2025-2026 eğitim dönemine ait Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru süreci tamamlandı. Ortaöğrenim öğrencileri 1-15 Ekim 2025 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirirken, yükseköğrenim öğrencileri için başvuru ekranı 21-31 Ekim tarihleri arasında açık kaldı. Başvurusunu zamanında tamamlayan ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans öğrencileri şimdi gözlerini sonuç duyurusuna çevirmiş durumda. Peki VGM burs sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte 2025-2026 VGM burs sonuç sorgulama ekranına dair detaylar...
