VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025-2026 VGM burs sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?

VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılı için belirlenen yeni burs miktarları da açıklandı. Buna göre,

Ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 1250 TL,

Yükseköğrenim bursu aylık 3000 TL,

Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise yine aylık 3000 TL olarak belirlendi.

Bu tutarlar 2025 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacak.