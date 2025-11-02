Viral Galeri Viral Liste VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025-2026 VGM burs sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?

VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025-2026 VGM burs sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?

2025-2026 eğitim dönemine ait Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru süreci tamamlandı. Ortaöğrenim öğrencileri 1-15 Ekim 2025 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirirken, yükseköğrenim öğrencileri için başvuru ekranı 21-31 Ekim tarihleri arasında açık kaldı. Başvurusunu zamanında tamamlayan ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans öğrencileri şimdi gözlerini sonuç duyurusuna çevirmiş durumda. Peki VGM burs sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte 2025-2026 VGM burs sonuç sorgulama ekranına dair detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.11.2025 13:42
VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025-2026 VGM burs sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün (VGM) 2025-2026 eğitim yılı burs başvuruları sona erdi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 1-15 Ekim tarihleri arasında başvurularını yaparken, ön lisans ve lisans düzeyindeki üniversite öğrencileri için başvuru ekranı 21-31 Ekim tarihleri arasında açık kaldı. Başvuruların tamamlanmasının ardından şimdi binlerce öğrenci sonuç açıklamasını bekliyor.

VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025-2026 VGM burs sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs sonuçları henüz açıklanmadı. Kurumun resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, ortaöğrenim bursu için "Başvuru değerlendirme işlemleri devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı. Bu açıklama sonuçların henüz değerlendirme aşamasında olduğunu gösteriyor.

VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025-2026 VGM burs sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?

Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme süreci ise Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün (KYK) burs sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Dolayısıyla, üniversite öğrencilerinin VGM burs sonuçlarını KYK açıklamasından bir süre sonra öğrenmesi bekleniyor.

VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025-2026 VGM burs sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?

VGM BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Değerlendirme süreci tamamlandığında burs sonuçları VGM'nin www.vgm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.

Ortaöğretim burs sonuçları için öğrenciler, burs.vgm.gov.tr/Basvuru/WF_Burs_Sonuc_Sorgu_OO.ASPX adresinden sorgulama yapabilecek.

Yükseköğretim burs sonuçları ise burs.vgm.gov.tr/WF_Uyarilar.aspx?YO=Vas24t1Y100 bağlantısı üzerinden öğrenilecek.

VGM, değerlendirme ve sonuç açıklama sürecine dair tüm duyuruları yalnızca kendi resmi internet sitesi üzerinden paylaşacağını vurguluyor. Bu nedenle öğrencilerin sosyal medyada dolaşan teyitsiz bilgilere itibar etmemesi gerekiyor.

VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025-2026 VGM burs sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?

VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılı için belirlenen yeni burs miktarları da açıklandı. Buna göre,

Ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 1250 TL,

Yükseköğrenim bursu aylık 3000 TL,

Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise yine aylık 3000 TL olarak belirlendi.

Bu tutarlar 2025 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacak.

SON DAKİKA