Milyoner'de 500 bin TL'nin kilidi açıldı! Siber güvenlik sorusu izleyiciyi şaşırttı

Bursa'dan yarışmaya katılan genç yarışmacı Cem Tahtakıran, hem başarı dolu eğitim geçmişi hem de enerjisiyle dikkat çekti. Bursa Fen Lisesi mezunu olan Tahtakıran, Koç Üniversitesi'nde Hukuk ve İşletme alanlarında çift anadal yaparak eğitimine devam etti. Üniversite sınavında Türkiye genelinde ilk 20'ye giren yarışmacı, lisans eğitimini birincilikle tamamladı.