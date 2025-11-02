SON DAKİKA DEPREM! Balıkesir, İstanbul, Çanakkale, Bursa... Az önce deprem mi oldu nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD-KANDİLLİ

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.41'de bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntının büyüklüğü 4.3 (Mw), derinliği ise 14.13 kilometre olarak ölçüldü.
DEPREM BALIKESİR VE ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ
AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Sındırgı (Balıkesir) olarak belirlendi. Sarsıntı, Balıkesir'in yanı sıra çevre illerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-02
Saat:15:41:09 TSİ
Enlem:39.15944 N
Boylam:28.24389 E
Derinlik:14.13 km
2 EKİM SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-11-02 15:41:09 39.15944 28.24389 14.13 MW 4.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-02 15:20:07 39.25083 28.92167 13.69 ML 2.3 Simav (Kütahya)
2025-11-02 15:09:03 39.20167 28.10083 6.99 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-02 14:55:49 39.1275 28.19556 11.38 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-02 14:45:19 39.21722 28.15028 7.06 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-02 14:35:39 39.17028 28.21667 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-02 14:31:26 39.22222 28.20861 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-02 14:25:55 39.255 28.10667 7.04 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-02 14:23:12 39.11917 28.32028 7.29 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-02 14:20:11 39.21083 28.21861 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-02 14:15:12 39.23333 28.91361 7.0 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2025-11-02 14:13:46 39.15694 28.25111 7.42 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-02 14:06:18 39.16 28.25444 7.67 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-02 14:05:44 39.18472 28.14722 7.0 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-02 14:03:15 39.1575 28.29306 7.0 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-02 14:01:24 39.20889 28.18889 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-02 13:57:58 37.01917 29.28417 7.0 ML 1.6 Çameli (Denizli)
2025-11-02 13:54:50 39.18778 28.24222 5.67 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-02 13:52:04 39.17833 28.13889 6.99 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-02 13:49:58 39.20667 28.32278 6.98 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-02 13:46:38 39.19139 28.33306 15.07 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-02 13:41:13 39.15722 28.26944 6.95 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-02 13:37:29 39.19639 28.07917 7.02 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-02 13:28:49 39.16139 28.22111 7.02 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-02 13:22:12 39.19222 28.27583 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-02 13:08:44 39.20056 28.13861 7.01 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-02 13:05:51 39.14083 28.28889 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-02 13:02:45 39.23833 28.15472 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)