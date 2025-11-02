SON DAKİKA DEPREM! Balıkesir, İstanbul, Çanakkale, Bursa... Az önce deprem mi oldu nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD-KANDİLLİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntının büyüklüğü 4.3 (Mw), derinliği ise 14.13 kilometre olarak ölçüldü.

A Haber Foto Arşiv

DEPREM BALIKESİR VE ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Sındırgı (Balıkesir) olarak belirlendi. Sarsıntı, Balıkesir'in yanı sıra çevre illerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.