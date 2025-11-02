Prens 4. sezon tarihi belli oldu mu, ne zaman başlayacak? Prens dizisi yeni sezon son durum ne?
Giray Altınok'un başrolünde yer aldığı ve Kerem Özdoğan ile birlikte senaryosunu yazdığı Prens dizisinin yeni sezon tarihi araştırılıyor. HBO Max'te yayımlanan dizinin 4. sezonunun olup olmayacağı ve yeni bölümlerin ne zaman izleyiciyle buluşacağı merak konusu oldu. İzleyiciler, 'Prens 4. sezon ne zaman çıkacak?' sorusunun yanıtını araştırıyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.11.2025 13:23