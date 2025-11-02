Prens 4. sezon tarihi belli oldu mu, ne zaman başlayacak? Prens dizisi yeni sezon son durum ne?

HBO Max'te yayımlanan Prens dizisinin 4. sezonu için bekleyiş sürüyor. Giray Altınok'un başrolünde yer aldığı ve Kerem Özdoğan ile birlikte senaryosunu yazdığı dizi, 3. sezonunu 27 Haziran 2025'te yayımlanan 8. bölümüyle tamamladı. Yeni sezonun yayın tarihi izleyiciler tarafından araştırılıyor.