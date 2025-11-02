Viral Galeri Viral Liste Prens 4. sezon tarihi belli oldu mu, ne zaman başlayacak? Prens dizisi yeni sezon son durum ne?

Giray Altınok'un başrolünde yer aldığı ve Kerem Özdoğan ile birlikte senaryosunu yazdığı Prens dizisinin yeni sezon tarihi araştırılıyor. HBO Max'te yayımlanan dizinin 4. sezonunun olup olmayacağı ve yeni bölümlerin ne zaman izleyiciyle buluşacağı merak konusu oldu. İzleyiciler, 'Prens 4. sezon ne zaman çıkacak?' sorusunun yanıtını araştırıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.11.2025 13:23
HBO Max'te yayımlanan Prens dizisinin 4. sezonu için bekleyiş sürüyor. Giray Altınok'un başrolünde yer aldığı ve Kerem Özdoğan ile birlikte senaryosunu yazdığı dizi, 3. sezonunu 27 Haziran 2025'te yayımlanan 8. bölümüyle tamamladı. Yeni sezonun yayın tarihi izleyiciler tarafından araştırılıyor.

PRENS 4. SEZON OLACAK MI?

Dizinin 4. sezonuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak önceki sezonların nisan-mayıs aylarında yayımlandığı biliniyor. Bu nedenle yeni sezonun 2026 yılının yaz aylarında yayımlanması bekleniyor. Tarih kesinleştiğinde güncel bilgiler duyurulacak.

Prens Oyuncu Kadrosu

Dizinin önceki sezon kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde:

Giray Altınok – Prens

Ceyda Düvenci – Kraliçe Sion

Derya Pınar Ak – Prenses Hasharia

Çağdaş Onur Öztürk – Thenio

Serdar Orçin – Kalesh

Aslı Tandoğan – Anarkhia

Bahadır Vatanoğlu – Komutan Larg

Onur Özaydın – Orion

Canberk Gültekin – Köle

Cansu Diktaş Altınok – Kraliçe Violette

Çağlar Ertuğrul – Kaptan Vandyke

Kerem Özdoğan – Elçi Sangu

Binnur Kaya – Venedik Kraliçesi

Burcu Özberk – Venedik Prensesi

Yiğit Özşener – Macar Komutanı

Burak Dakak – Fatih Sultan Mehmet

Mustafa Kırantepe – Zağanos Paşa

Orhan Alkaya – Akşemseddin

