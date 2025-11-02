Altın için 2026 kehaneti! Gram altında büyük kayıp endişesi

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore'de bir araya geldi. Görüşme sonrasında Trump, birçok konuda hemfikir olduklarını belirterek, Çin'in büyük miktarlarda soya fasulyesi ve diğer tarım ürünlerinden satın alacağını belirtti.

Öte yandan, Trump, nadir toprak elementleri konusunda hiçbir engelin kalmadığını ifade ederek, tarifeler konusunda çok yakında bir anlaşmaya varmak üzere olduklarını söyledi.