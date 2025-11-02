Altın için 2026 kehaneti! Gram altında büyük kayıp endişesi

PETROLDE ARZ ENDİŞESİ
Petrol fiyatları tamamlanan haftada, Fed'in aralıkta faiz indirimlerine ara verebileceğine ilişkin endişeler, ABD'de üretimin arttığına işaret eden veriler, OPEC ve OPEC dışı üreticilerden oluşan OPEC+ grubunun üretimi yeniden artıracağı yönündeki beklentilerle geriledi.
Çin'de imalat faaliyetlerinin ekimde daraldığını gösteren haber akışı da fiyatları baskılayan bir diğer unsur oldu.
Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stokları yaklaşık 6 milyon 900 bin varil azalışla beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.
ABD'nin benzin stokları da bu dönemde yaklaşık 5 milyon 900 bin varil azalarak, 210 milyon 700 bin varil oldu. Söz konusu veriler, talebin yüksek seyrettiği algısına yol açarak, fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtladı.
Piyasalar, kısa vadede OPEC+ grubunun 2 Kasım'daki toplantısına odaklandı. Grubun, toplantıda aralık için günlük 137 bin varillik ek üretim artışı açıklaması bekleniyor.
Doğal gaz fiyatları ise rekor düzeydeki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatı ile yapay zeka veri merkezlerinin artırdığı elektrik talebine ilişkin beklentilerle yükseldi.