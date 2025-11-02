Viral Galeri Viral Liste Kıdem Tazminatına yeni hesap tamam! 2026 zamlı kıdem tazminatı taban ve tavan ödemesi ne kadar?

Kıdem Tazminatına yeni hesap tamam! 2026 zamlı kıdem tazminatı taban ve tavan ödemesi ne kadar?

Yeni yıl, çalışanlar için hem maaş hem de tazminat anlamında önemli değişiklikler getirecek. Özellikle özel sektör çalışanlarının en temel güvencelerinden biri olan kıdem ve ihbar tazminatları, ocak zammıyla birlikte yeniden hesaplanacak. Hem memur maaş katsayısındaki artış hem de asgari ücretteki olası zam, tazminat tutarlarını doğrudan etkileyecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.11.2025 10:21
2025 yılıyla birlikte milyonlarca çalışanın maaşı ve tazminatı yeniden hesaplanacak. Asgari ücrette beklenen artış ve memur maaş katsayısındaki yükseliş, kıdem ve ihbar tazminatlarını da yukarı çekecek. Özel sektörde çalışanlar, ocak zammıyla birlikte işten ayrıldıklarında daha yüksek tutarda toplu ödeme alabilecek. Peki yeni yılda kim, ne kadar tazminat alacak?

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR?

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, kıdem tazminatı işçinin kendi isteği ve kusuru dışında işten ayrılması ya da belirli haklı nedenlerle sözleşmesini feshetmesi durumunda ödeniyor. Emeklilik, askerlik, kadın çalışanlar için evlilik gibi nedenler de bu kapsama giriyor.

Ödemeden yararlanmak için en az bir yıl aynı iş yerinde çalışma şartı aranıyor. Tazminat miktarı, işçinin son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden hesaplanıyor. Bu brüt tutara yıl içinde yapılan düzenli prim, yol, yemek gibi ödemeler de dahil ediliyor. Hesaplama, çalışılan yıl sayısı ile brüt ücretin çarpılmasıyla yapılıyor ve çıkan tutardan yalnızca damga vergisi kesilerek çalışana ödeniyor.

OCAK ZAMMI TAZMİNATI NASIL ETKİLEYECEK?

Asgari ücretin yükselmesi, yalnızca maaşları değil, tazminatları da yukarı çekecek. Şu anda işten ayrılan bir asgari ücretli, her yıl için 26 bin 5 lira (damga vergisi kesintisiyle 25 bin 808 lira) kıdem tazminatı alıyor.

Ocak ayında ücretlere yapılacak zam oranına göre bu rakam değişecek.

🔴Yüzde 28,5'lik bir artış olursa yıllık kıdem tazminatı 33 bin 417 liraya,

🔴Yüzde 35'lik bir zam olursa 35 bin 107 liraya çıkacak.

Bu rakamlardan damga vergisi düşüldüğünde çalışanın eline sırasıyla 33 bin 163 ya da 34 bin 841 lira geçecek.

