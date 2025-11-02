Kıdem Tazminatına yeni hesap tamam! 2026 zamlı kıdem tazminatı taban ve tavan ödemesi ne kadar?

Ocak ayında ücretlere yapılacak zam oranına göre bu rakam değişecek.

🔴Yüzde 28,5'lik bir artış olursa yıllık kıdem tazminatı 33 bin 417 liraya,

🔴Yüzde 35'lik bir zam olursa 35 bin 107 liraya çıkacak.

Bu rakamlardan damga vergisi düşüldüğünde çalışanın eline sırasıyla 33 bin 163 ya da 34 bin 841 lira geçecek.