Enflasyon yarın saat kaçta açıklanacak? Ekim ayı enflasyon beklentisi ne yönde? TÜİK TEFE-TÜFE

EKİM ENFLASYONUNA DAİR BEKLENTİLER

AA Finans tarafından 28 ekonomistin katılımıyla yapılan anket, piyasalardaki genel beklentiyi ortaya koydu. Buna göre ekonomistlerin ekim ayı için ortalama enflasyon tahmini yüzde 2,69 seviyesinde şekillendi. Katılımcıların beklentileri yüzde 2 ile 3 aralığında değişirken, aylık artışın eylül ayındaki yüzde 3,23'lük yükselişin bir miktar altında kalacağı tahmin ediliyor.