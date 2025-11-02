Enflasyon yarın saat kaçta açıklanacak? Ekim ayı enflasyon beklentisi ne yönde? TÜİK TEFE-TÜFE
Türkiye'de milyonlarca kişinin gözü, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı yeni enflasyon verilerinde. Açıklanacak rakamlar; memur ve emekli maaş artışlarından kira tavan oranlarına kadar birçok kalemi doğrudan etkileyecek. Peki TÜİK'in Ekim 2025 enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin Ekim ayı enflasyon beklentisi hangi seviyede? İşte enflasyon takvimine dair ayrıntılar ve piyasa tahminleri...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.11.2025 10:53