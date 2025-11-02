Viral Galeri Viral Liste Enflasyon yarın saat kaçta açıklanacak? Ekim ayı enflasyon beklentisi ne yönde? TÜİK TEFE-TÜFE

Türkiye'de milyonlarca kişinin gözü, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı yeni enflasyon verilerinde. Açıklanacak rakamlar; memur ve emekli maaş artışlarından kira tavan oranlarına kadar birçok kalemi doğrudan etkileyecek. Peki TÜİK'in Ekim 2025 enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin Ekim ayı enflasyon beklentisi hangi seviyede? İşte enflasyon takvimine dair ayrıntılar ve piyasa tahminleri...

Ekonomi gündeminin odağında yine enflasyon var. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca kişinin merakla beklediği ekim ayı enflasyon verilerini 3 Kasım Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Açıklanacak rakamlar; memur ve emekli maaş zamlarından kira artış oranlarına kadar geniş bir yelpazede belirleyici rol oynayacak.

EKİM ENFLASYONUNA DAİR BEKLENTİLER

AA Finans tarafından 28 ekonomistin katılımıyla yapılan anket, piyasalardaki genel beklentiyi ortaya koydu. Buna göre ekonomistlerin ekim ayı için ortalama enflasyon tahmini yüzde 2,69 seviyesinde şekillendi. Katılımcıların beklentileri yüzde 2 ile 3 aralığında değişirken, aylık artışın eylül ayındaki yüzde 3,23'lük yükselişin bir miktar altında kalacağı tahmin ediliyor.

Ortalama beklenti gerçekleşirse, bir önceki ay yüzde 33,29 olarak açıklanan yıllık enflasyon oranının ekim itibarıyla yüzde 33,05'e gerilemesi öngörülüyor.

YIL SONU TAHMİNLERİ DEĞİŞTİ

Ekonomistlerin 2025 sonuna ilişkin öngörüleri de güncellendi. Ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi ortalama yüzde 31,93 seviyesinde. Tahminler yüzde 31 ile 33,06 bandında yoğunlaşırken, fiyat artışlarının yılın son çeyreğinde kademeli olarak yavaşlayabileceği değerlendiriliyor.

