Viral Galeri Viral Liste Green Card başvuruları ücretli mi oldu, ne kadar? ABD Green Card başvuru tarihleri hangi tarihte?

Green Card başvuruları ücretli mi oldu, ne kadar? ABD Green Card başvuru tarihleri hangi tarihte?

ABD'nin Green Card (Çeşitlilik Vizesi) programında bu yıl önemli bir değişikliğe gidiliyor. Her yıl ekim ayında başlayan başvuru süreci öncesinde gözler yine dv.program.state.gov adresine çevrilirken, bu kez dikkat çeken fark başvuru sisteminde olacak. Daha önce tamamen ücretsiz şekilde yapılan Green Card başvurularının bu yıl ücretli hale getirilmesi planlanıyor. ABD yönetimi, bu değişiklikle programdan ciddi bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.11.2025 16:50
Green Card başvuruları ücretli mi oldu, ne kadar? ABD Green Card başvuru tarihleri hangi tarihte?

ABD'de kalıcı yaşama ve çalışma hakkı tanıyan Green Card çekilişi bu yıl beklenenden geç başlayacak. Her yıl ekim ayında başvuru ekranı açılan program için süreç bu kez sarktı. Başvuru tarihleri henüz açıklanmadı ancak ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kısa süre içinde resmi duyuru yapması bekleniyor.

Green Card başvuruları ücretli mi oldu, ne kadar? ABD Green Card başvuru tarihleri hangi tarihte?

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Çeşitlilik Vizesi Programı (DV Lottery) için başvurular genellikle ekim ayının ilk haftasında başlıyor, kasımın ilk haftasında sona eriyordu. Ancak bu yıl resmi portal olan dv.program.state.gov adresinde henüz başvuru ekranı açılmadı. Sürecin en geç kasım ayının ikinci haftasında başlaması öngörülüyor.

Yetkililer, vatandaşların yalnızca ABD hükümetinin resmi portalı üzerinden işlem yapmaları gerektiği uyarısında bulunuyor. "Green Card başvuru ekranı" adıyla açılan sahte siteler üzerinden yapılan işlemler dolandırıcılık riski taşıyor.

Green Card başvuruları ücretli mi oldu, ne kadar? ABD Green Card başvuru tarihleri hangi tarihte?

Başvuru Ücreti Geliyor mu?

Yıllardır ücretsiz olarak yapılan Green Card başvurularında bu yıl bir değişiklik bekleniyor. ABD hükümeti, programdan gelir elde etmek amacıyla sembolik bir başvuru ücreti alınmasını planlıyor. Kulislerde konuşulan rakam 1 dolar civarında. Ücretin ödenmemesi halinde sistem başvuruyu kabul etmeyecek.

Başvuru esnasında adaylardan kimlik bilgileri, güncel bir fotoğraf, adres, eğitim durumu ve mesleki bilgiler istenecek.

Green Card başvuruları ücretli mi oldu, ne kadar? ABD Green Card başvuru tarihleri hangi tarihte?

Başvuru Şartları Neler?

Çekilişe katılmak isteyenlerin en az lise mezunu olmaları gerekiyor. Lise mezunu olmayan adayların ise son beş yıl içinde en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmaları şart. Başvuru için 18 yaş sınırı bulunuyor.

Green Card başvuruları ücretli mi oldu, ne kadar? ABD Green Card başvuru tarihleri hangi tarihte?

Green Card programında mal varlığı, dil bilgisi veya maddi birikim şartı aranmıyor. Ancak evli adayların eşlerini ve 21 yaş altındaki çocuklarını başvuruya eklemeleri gerekiyor.

SON DAKİKA