Green Card başvuruları ücretli mi oldu, ne kadar? ABD Green Card başvuru tarihleri hangi tarihte?

ABD'de kalıcı yaşama ve çalışma hakkı tanıyan Green Card çekilişi bu yıl beklenenden geç başlayacak. Her yıl ekim ayında başvuru ekranı açılan program için süreç bu kez sarktı. Başvuru tarihleri henüz açıklanmadı ancak ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kısa süre içinde resmi duyuru yapması bekleniyor.