Green Card başvuruları ücretli mi oldu, ne kadar? ABD Green Card başvuru tarihleri hangi tarihte?
ABD'nin Green Card (Çeşitlilik Vizesi) programında bu yıl önemli bir değişikliğe gidiliyor. Her yıl ekim ayında başlayan başvuru süreci öncesinde gözler yine dv.program.state.gov adresine çevrilirken, bu kez dikkat çeken fark başvuru sisteminde olacak. Daha önce tamamen ücretsiz şekilde yapılan Green Card başvurularının bu yıl ücretli hale getirilmesi planlanıyor. ABD yönetimi, bu değişiklikle programdan ciddi bir gelir elde etmeyi hedefliyor.
Giriş Tarihi: 02.11.2025 16:50